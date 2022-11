Cinéma : les salles autour de Nantes enregistrent une hausse de fréquentation pour ce mois d'octobre

Après un mois de septembre catastrophique pour les cinémas en France en 2022, octobre a marqué un regain dans le secteur. Selon le Centre National du Cinéma, près de 14 millions d'entrées par salle, en moyenne, ont été enregistrées pour le mois. Soit deux fois plus que septembre et ses 7.380.000 entrées dans l'hexagone : le plus mauvais chiffre depuis 40 ans, à l'exception de 2020. "Le meilleur chiffre depuis le début de l'année", a salué la ministre de la culture Rima Abdul Malak ce mercredi 02 novembre, chez nos confrères d'RTL. En Loire-Atlantique, cette tendance se confirme selon les exploitants de salle que nous avons interrogés.

ⓘ Publicité

loading

Merci aux vacances, et aux films porteurs à l'affiche

"C'est une tendance en octobre, les gens reviennent en salle", explique Jean-François Porcher, le directeur du Cinéville de Saint-Sébastien. Une tendance difficile à chiffrer, mais il "observe vraiment une accélération des entrées, en particulier sur la semaine qui vient de s'écouler."

Le Cinéville de Saint-Sébastien a enregistré près 13.000 entrées, la semaine du 24 au 30 octobre, deux fois plus comparé à une semaine moyenne de septembre. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une semaine de vacances ! Un facteur très important, qui fonctionne associé à des films porteurs à l'affiche. "Par définition, il y a toujours plus de monde pendant les vacances scolaires... Mais quand le programme n'est pas assez conséquent, avec des films français de qualité, d'action américains et des dessins animés... Pour un multiplexe comme le nôtre, ça ne marche pas forcément", ajoute le directeur de salle.

"il y a un choix large de films"

"En ce moment, les gens reviennent en salles en raison de la météo, mais aussi parce qu'il y a un choix large de films. Pour un public large, il faut espérer que cette tendance continue. On a beaucoup de signes positifs", conclue Jean-François Porcher, optimiste. Il pense notamment à la sortie du Marvel Black Panthers 2 en novembre, au film français La couleur de l'Incendie... Et au très attendu Avatar 2, le 14 décembre.

Les exploitants de salle du département espèrent que ce phénomène dure © Radio France - Sophie Allemand

Une hausse de fréquentation observée aussi au ciné Pôle-Sud. Selon le directeur Thierry Deshayes, le film français Novembre avec Jean Dujardin a lancé le mois, "avec le bouche à oreille, on a vu le public revenir. On est optimiste, le cinéma reste un loisir très populaire !"

Selon Richard Patry du CNC, depuis le début de l'année, il y a presque 120 millions de spectateurs qui sont venus dans les salles en France. C'est beaucoup moins qu'en 2019. Mais tout de même, 70% des spectateurs récupérés après la crise de la Covid-19.