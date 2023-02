Cinéma : Nice bat son record de jours de tournage en 2022

La ville de Nice devient "The place to Be" pour le cinéma mondial. En 2022, la ville a été le théâtre de 328 jours de tournage selon un comptage de la ville publié ce mercredi.

Le Clap sur le tournage d'HPI. © Radio France - Laurent Dereux La promenade des anglais, le mont Boron, le vieux-Nice, le port ou encore la place Garibaldi. Nice attire de plus en plus d'équipes de tournages de films. Le comptage révélé par la municipalité ce mercredi annonce 328 jours de tournage l'an dernier. Un chiffre record. ⓘ Publicité Les studios de la Victorine ont accueilli 3 longs-métrages : « Etoile filante » (franco-belge) du duo Abel & Gordon « The Substance » (anglo-américain) réalisé par Coralie Fargeat avec Margaret Qualley et Demi Moore produit par A Good Story « Un coup de dés n'abolira jamais le hasard » (français) réalisé par Yvan Attal avec Guillaume Canet et Maïwenn, produit par Curiosa Films 6 tournages de séries télé et téléfilms : « Tikkoun » pour Canal + « Ouija » pour Netflix « Comme Mon fils » pour TF1 produit par Radar Films avec Tomer Sisley Téléfilm pour la chaîne américaine HBO : Max « Julia », Produit par Peninsula « Alphonse » réalisé par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin et Charlotte Gainsbourg « Meurtre à Valbonne » produit par Alef One On compte aussi quelques clips tournés notamment celui du groupe mondialement connu "La Femme" au dessus de l'hôtel Amour qui montre les magnifique reliefs de la ville en arrière-plan.