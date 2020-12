Cinémas fermés : l'équipe du Rex de Sarlat rassemblée devant le cinéma contre la décision du gouvernement

Ce mardi 15 décembre, l'équipe du cinéma " Le Rex " de Sarlat se tiendra devant l'établissement, toutes lumières allumées, malgré la fermeture de l'établissement. Dans un communiqué publié ce lundi, les patrons de ce cinéma indépendant, Arnaud Vialle et Blandine Bollier, expriment " leur colère " face à ce qu'ils qualifient de " décision incompréhensible" de la part du gouvernement. Ce mardi 15 décembre, comme tous les cinémas de France, Le Rex espérait rouvrir. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que, pour des raisons sanitaires, les cinémas, comme les autres salles de spectacle, resteraient fermés jusqu'en janvier .

La fermeture des cinémas est une injustice

Pour l'équipe du Rex c'est une véritable " injustice ... alors qu’il a été reconnu que les cinémas disposent d’un protocole sanitaire éprouvé que garantissent le port du masque et la distanciation physique, et que les cinémas n’ont jamais été à l’origine du moindre foyer épidémique. Ils estiment également que c'est toute une population qui pâtit de la fermeture de leur établissement, " cette injustice frappe d’abord les Sarladais marqués par la morosité ambiante et pour qui le cinéma est un des remèdes à leur mélancolie."

Un rassemblement symbolique

Symboliquement, l'équipe se rassemblera donc ce mardi entre 17h et 18h devant le cinéma dont les enseignes et les décorations de Noël seront allumées malgré la fermeture. Il faut rappeler disent-ils que "le cinéma constitue un lien social et culturel essentiel dans une commune."