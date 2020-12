Cinémas fermés jusqu'au 7 janvier : "C'est une catastrophe", réagit le CGR de Châteauroux

Le confinement va prendre fin mardi 15 décembre. À la place, un couvre-feu entre 20h et 6h le matin. Le reste de la journée, les déplacements seront autorisés partout en France, sans aucune limite. Un peu plus de liberté donc mais encore très peu de loisirs. Les lieux culturels restent fermés au moins jusqu'au 7 janvier 2021. Une décision qui ne surprend pas vraiment les professionnels du monde de la culture. "On s'y attendait depuis deux ou trois jours. Tout le monde s'est battu jusqu'au dernier moment mais ça n'a pas suffi", réagit ce vendredi Stéphane Castro, directeur du cinéma CGR de Châteauroux.

Pas plus de risques dans les cinémas qu'ailleurs

C'est un sentiment d'incompréhension qui domine. Alors que les commerces ont rouvert, qu'il est possible sous certaines conditions de retourner dans les édifices religieux, les salles de cinéma sont toujours plongées dans l'obscurité. "On accueille du public de la même manière, on gère les flux, on est capable de limiter le nombre de personnes. Il y a un protocole sanitaire qui est prêt depuis le 22 juin", détaille Stéphane Castro, invité de France Bleu Berry. "On limite les spectateurs dans le hall et dans les salles de cinéma ; un fauteuil d'espace entre les groupes ; la désinfection évidemment ; du gel hydroalcoolique ; les gens restent assis et gardent leurs masques tout le temps ; les salles sont ventilées", liste le directeur du cinéma castelroussin.

Il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs, il n'y a pas de clusters"

Rater les fêtes de Noël a des conséquences économiques

"Les fêtes de fin d'année, c'est LA période. Des fêtes sans cinéma, c'est une déception terrible pour nous et pour tous les spectateurs. On se souvient tous d'un film vu en famille à Noël", explique Stéphane Castro. Son cinéma n'avait déjà pas pu ouvrir du 14 mars au soir jusqu'au 22 juin. Au total, il va donc fermer quasiment dix mois. "C'est catastrophique au niveau des pertes. Le groupe CGR est assez solide mais quand il n'y a pas d'entrées, il n'y a pas de recettes", conclut le directeur du cinéma CGR de Châteauroux qui ajoute qu'il "sera prêt le 7 janvier pour accueillir les spectateurs".