Cinq artisanes ouvrent une boutique partagée à Laval

Laval, France

Comme le dit l'adage très bien connu : l'union fait la force. En Mayenne des artisanes s'unissent. Cinq femmes ouvrent une boutique partagée le 31 août à Laval, au 14 rue du Val de Mayenne. Vannerie, textile, décoration, une vingtaine de créateurs en tout se partageront le magasin. L'idée de ses cinq mayennaises c'est de pouvoir bien vivre de leur commerce et de ne pas être chacune toute seule dans leurs ateliers, éparpillés sur la Mayenne.

"Moi personnellement je suis en pleine campagne, je suis toute seule dans mon atelier et le client n'a pas forcément l'intention de venir jusqu'à l'atelier" déclare Anaïs Grémont, créatrice de textile zéro déchet à Trans dans le Nord-Mayenne. Emmanuelle Chapey, vannière, possédait avant et avec une collègue l'atelier neuf rue des Orfèvres à Laval. "On a fait tourner cette boutique pendant deux ans avec quelques difficultés en terme de visibilité. La boutique était petite, pas très bien placée, dans une rue peu passante" explique-t-elle.

La prochaine boutique partagée, au 14 rue du Val de Mayenne et ses 31 mètres carrés, sont une aubaine. Les artisans seront en plus complémentaires. "En Mayenne, ça fourmille beaucoup. Il y a des artisans qui ont un rayon d'action assez limité finalement et qui s'en sortent plus ou moins bien" observe Anne Rawyler, tapissière d'ameublement à Saint-Christophe-du-Luat.

Un financement participatif

Ce projet de boutique partagée à Laval répond à une demande des consommateurs mayennais, avec le besoin de voir, de rencontrer celui qui fait et celui qui vend d'après Betty Lemesle. Elle conçoit des accessoires pour bébés notamment dans son atelier de La Gravelle. "Les clients veulent voir qui se cache derrière chaque enseigne, quel est l'artisan. On a toutes des sites internet mais ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux" note-t-elle. Une vingtaine de créateurs se partageront la boutique rue du Val de Mayenne à Laval, en attendant un plus grand local dans un an pourquoi pas. Pour aider à son ouverture et son fonctionnement à partir du 31 août, vous pouvez faire un don sur le site helloasso.com.