Cinq créateurs locaux se lancent dans une aventure de boutique éphémère au Havre

"C'est rien bien, c'est fait main" est une boutique éphémère qui a ouvert le 10 février avenue Coty. Ici, cinq créateurs havrais proposent des accessoires, des bijoux, de la décoration à tous les prix. Un concept qui fait son chemin dans un contexte difficile pour les petits commerçants.

Quand on est créateur, artisan et auto-entrepreneur, aujourd'hui c'est trés difficile d'ouvrir sa propre boutique notamment à cause des charges importantes. D'autant qu'on connaît la situation des centres-villes comme au Havre, qui sont désertés par les petits commerces au profit des gros centres commerciaux à l'extérieur de la ville. Avenue Coty au Havre, dans un quartier autrefois trés commerçant, qui aujourd'hui dépérit lentement, cinq créateurs locaux se sont lancés dans une aventure qui a fait ses preuves ailleurs : une boutique éphémère.

Je suis rentrée par curiosité. C'est génial, tout est fait main"- Nathalie

Les créateurs ont eux-même fait les travaux pendant 1 mois avant d'ouvrir © Radio France - Amélie Bonté

Ce club des 5 réitère ! L'année dernière ils avaient ouvert pour 3 mois, une boutique éphémère rue Maréchal Joffre. Cette fois, c'est pour un an, avenue Coty.

L'union fait la force : de gros avantages pour les créateurs

Ici des objets, des bijoux, il y en a pour tous les prix et pour ce concept de boutique éphémère, les collections changeront régulièrement et il y aura même des créateurs "invités". Pour les auto-entrepreneurs, c'est beaucoup plus pratique. Tous les cinq, ils ont retroussés leurs manches pour faire les travaux pendant un mois, un propriétaire compréhensif et le tour est joué. Depuis l'ouverture, chacun tient la boutique 2 jours par semaine à tour de rôle, ce qui laisse le reste de la semaine pour travailler aux créations proposées.

Vu les loyers, tout seul, c'est même pas la peine [d'ouvrir une boutique.]"- Laurent, créateur

Laurette, une autre des créateurs lancés dans l'aventure, a fait des études de graphisme. Elle vivait à Paris mais pour rentrer vivre au Havre et continuer de travailler dans son domaine, elle a dû se lancer toute seule. Elle a ensuite rencontrer ses comparses sur des marchés de créateurs locaux.

Accessoires, bijoux, sacs, décoration, il y en a tous les prix © Radio France - Amélie Bonté

Avec le prix des loyers et les charges, ce serait impossible pour moi d'ouvrir ma propre boutique"- Laurette

La Boutique éphémère "C'est rien bien, c'est fait main ! ", 73 avenue Coty au Havre. Ouvert de 10H à 19H du mardi au samedi jusqu'en janvier 2018.