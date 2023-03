Cinq familles pourraient être expulsées de la gare désaffectée de la Médoquine à Talence

La mairie de Talence, la métropole de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine l'ont annoncé il y a plus de deux ans : l'ancienne gare de la Médoquine va bientôt rouvrir. Des travaux menés par SNCF Gares et Connexions commenceront dès septembre. Mais des familles vivent actuellement dans ce qui est devenu un squat. Elles sont cinq à être arrivées en octobre et novembre. Une vingtaine de réfugiés, dont dix enfants qui n'ont ni papiers ni de titres de séjour. Ils pourraient être expulsés au début du mois d'avril 2023.

Des interrogations sur le calendrier

Le collectif la Piraterie et le réseau d'éducation sans frontières se sont emparés de l'affaire. Leur première interrogation concerne les délais de cette expulsion. Une décision annoncée mardi 28 mars lors d'une réunion ou la maire de Talence, SNCF Gare et connexion et le Centre Communal d'action sociales étaient présentes. Une information judiciaire avait été ouverte dès décembre 2022, mais la trêve hivernale a repoussé la mise en œuvre. "Nous les avons prévenus suffisamment en avance" estime le maire de Talence Emmanuel Sallabery. La mairie a d'ailleurs mené une enquête sociale pour voir si une aide pour ces réfugiés était possible "mais tous sont en situation irrégulière donc nous ne pouvons rien faire" rajoute l'édile.

Les enfants déscolarisés

Parmi les réfugiés, dix enfants sont présents. Ils ont entre six et onze ans et sont scolarisés dans la métropole bordelaise. Avec leur expulsion, ils seront déscolarisés ce qui touche beaucoup les habitants comme Fatima* mère de jumeaux : "Il faut qu'ils aillent au bout de leur année, on ne sait pas où on va aller maintenant". Pour Gérard Clabé, le président de l'association réseau d'éducation sans frontières lui pense que "ces enfants étaient scolarisés et assidus, c'est une preuve d'une forte intégration".

Le maire de Talence rejette lui la faute. Quand les autorités sont venus en décembre constater le squat et ouvrir une procédure judiciaire "les enfants n'étaient pas là". Pour lui, "c'est l'association qui a créé ce souci en faisant venir ces enfants".

Ils étaient une vingtaine de réfugiés à vivre dans le squat © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Lundi 3 avril, un huissier de justice viendra au squat pour constater si les réfugiés sont encore présents. Ensuite, le propriétaire SNCF Gare Réseaux pourra ou non saisir la préfecture pour activer la procédure d'expulsion s'il ne trouve pas d'accord avec les occupants.

*Le prénom a été modifié