Cinq mesures concrètes pour accompagner le retour au tourisme en région PACA

Dans le cadre d'un tour de France virtuel des régions ce mardi 16 février, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme et Renaud Muselier ont rencontré les acteurs du tourisme de la région PACA. Cinq nouveaux dispositifs seront mis en place pour relancer le tourisme.

Depuis le début de la pandémie, la PACA se bat avec l'ensemble des acteurs du secteur pour le maintien du tourisme "quoiqu’il advienne", avec des solutions et des adaptations pour chaque scénario sanitaire. Ce mardi matin, avec l’ensemble des professionnels et des acteurs du tourisme, un engagement unanime a été acté pour un retour à la vie touristique, sur la base d’un budget annuel régional stabilisé et d’un renfort de 148 millions d’euros prévu par le contrat d’avenir 2021-2027.

Cinq nouveaux dispositifs pour relancer le tourisme

Dès le mois d’avril, le forfait Bol d'Air

Pour les vacances de Pâques, la région PACA offrira un forfait de 70 euros aux familles, aux couples et aux personnes de la région qui prendront au moins deux nuits d’hôtel ou d’hébergement. La plateforme d’inscription ouvrira à l’issue des vacances de Pâques (24 avril au 10 mai) et une communication sera faite sur les conditions de ce dispositif en amont.

Au mois de mai, le chèque réouverture

Pour les commerces et les établissements, une aide à l’investissement de 2.000 à 5.000 euros pour des travaux de rénovation et de remise en état des commerces restés fermés administrativement, mais aussi d’hôtels ou de gîtes restés fermés.

Au mois de juin, le billet solidaire

Pour une place payante achetée par un spectateur, la région PACA s’engage à payer une seconde place (notamment pour que les familles se retrouvent autour de la culture).

Le 1er juillet, 2e édition de la fête des terrasses

Forte de son succès en 2020, "la Fête des Terrasses" revient cette année afin de fixer un retour à la vie culturelle et sociale dans notre région "quoiqu’il advienne".

Dès que possible, plan de promotion "On a tous besoin du Sud"

Le comité régional de tourisme, sous l’autorité de François de Canson, lancera au plus tôt un plan de promotion sur les marchés français et les marchés européens avec Atout France, pour plus de 10 millions d’euros.

Toutes ces mesures mises en œuvre de façon collective et coordonnée permettront d’accompagner et d’encourager un retour à la vie touristique essentiel pour les professionnels et les habitants du territoire.