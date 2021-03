Ce qu'il faut savoir sur les élections professionnelles dans les TPE qui débutent ce lundi

Les élections professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) sont organisées à partir de ce lundi 22 mars et jusqu'au 6 avril. Ces élections permettent de déterminer le poids de chaque syndicat au niveau national et dans les branches. C'est la troisième édition de cette élection, instituée par une loi de 2010.

Qui vote ?

Quelque cinq millions de salariés des TPE sont appelés à voter. Ces élections permettent aux salariés des entreprises de moins de onze salariés et aux employés à domicile de faire entendre leur voix.

Pourquoi ?

Le scrutin a pour principale finalité de parachever la mesure de l'audience des syndicats au niveau interprofessionnel et dans les branches. Les syndicats représentatifs (plus de 8% des suffrages) peuvent négocier des accords, désigner des conseillers aux prud'hommes et des représentants dans les Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). Ces dernières assurent depuis 2015 une mission de conseil et de médiation auprès des salariés et employeurs des TPE.

L'audience des syndicats dans le privé est calculée tous les quatre ans en additionnant les suffrages exprimés dans le cadre des élections des comités sociaux et économiques (CSE) présents dans les entreprises de plus de onze salariés, les suffrages des salariés agricoles, et les suffrages des salariés des TPE. En 2017, la CGT avait remporté le scrutin dans les TPE, en recueillant 25,12% des voix (contre 29,54% en 2012), suivie par la CFDT avec 15,49% (19,26%) et FO avec 13,01% (15,25%). L'Unsa avait fait un bond de cinq points, à 12,49%. Cela n'avait pas empêché la CFDT de devenir - fait historique - le premier syndicat dans le privé, recueillant au total 26,39% des suffrages devant la CGT (24,85%). Cette année, les résultats des élections TPE devraient être publiés le 16 avril, et la mesure de l'audience nationale interprofessionnelle le 31 mai.

Quelle participation ?

Les deux précédentes ont été marquées par une très faible participation : 10,38% en 2012, et 7,35% en 2017. Le contexte sanitaire ne permet guère d'espérer une progression. "Si on est au même score de participation ça sera pas mal", confie un haut responsable syndical à l'Agence France presse (AFP). "Ca ne perce pas beaucoup le radar médiatique la question des élections dans les TPE (...) On est très entravé dans la façon de faire campagne", a souligné le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, lors d'une conférence de presse mardi.

Le président du Haut-Conseil du dialogue social, Jean-Denis Combrexelle, le reconnaît sans fard dans le dossier de presse du ministère du Travail : "en dépit des efforts d'information faits par les pouvoirs publics et par les syndicats, il est apparu (en 2017) que le scrutin était mal connu et surtout que les salariés n'en comprenaient pas l'utilité".