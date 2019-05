Cinq minutes de débrayage mardi, midi, aux urgences hospitalières de Bayonne

Bayonne, France

Les urgences à Bayonne concernent 150 salariés, docteurs, infirmiers, aide-soignants et brancardiers. Des femmes et des hommes qui constatent une augmentation forte du nombre des patients accueillis aux urgences : + 6%. L'an dernier 40 000 personnes ont été soignées aux urgences. Or le chiffre des urgentistes, lui, n'évolue pas.

40 000 personnes soignées aux urgences de Bayonne l'an dernier

Mardi, midi, une soixantaine de soignants est sortie des urgences pour se rassembler. Le docteur Dupreuilh a lu un court message sur l'état de la profession. Un tract intitulé "trop c'est trop !" est distribué aux journalistes présents. Les urgentistes demandent au ministre de la santé "une réforme immédiate et en profondeur de notre système d'urgence". Si ce n'est pas le cas, les urgentistes estiment que "nous sonnerons bientôt le glas de la médecine d'urgence".

Les urgences manquent de bras

L'action menée est nationale, lancée dans tous les services d'urgence de France. Au Pays Basque, docteurs, infirmiers, aides-soignants et brancardier dénoncent le manque de moyens, notamment durant la nuit. Ils soulignent aussi la difficulté d'assurer le service durant la période estivale. Durant juillet et août, les urgences assurent 22% de l'activité annuelle totale.

Manque de moyens humains durant la période estivale

Pour le docteur Dupreuilh on manque de bras durant la belle saison. Pour elle il faudrait en juillet cinq docteurs supplémentaires ainsi qu'en août. "Le personnel est insuffisant, épuisé, qui ne peut plus revenir sur les absences des collègues. Autre problème, le manque de recrutement, surtout en période estivale. Pour _cet été il nous faudrait déjà 5 médecins de plus en juillet et pareil pour le mois d’août_"

La mise en danger (des urgentistes) est maximale — docteur Arcot

Un autre docteur urgentiste, Nicolas Arcot, estime, lui, qu'un docteur de plus chaque nuit ce ne serait pas du luxe. "On est aussi représentatifs ici qu'au niveau national". "Nos urgence ne désemplissent pas, on a un besoin médical et paramédical". "on devient un dispensaire pour beaucoup de chose. On se met du coup en danger, on met surtout en danger les patients pour les urgences graves qui sont notre cœur de métier". "il nous manque au moins un ou deux médecins dans la journée aux urgences et un la nuit"