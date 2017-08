Cinq mois après l'incendie, pari gagné pour l'entreprise Proludic à Vouvray

Il y a tout juste cinq mois, un incendie détruit l'une des deux usines de production de Proludic. 3 300 m2 partis en fumée. Un gros coup dur pour le groupe basé à Vouvray et spécialisé dans les aires de jeux pour enfants. Cinq mois plus tard, l'entreprise a fait mieux que relever la tête.

Aujourd'hui, certains stigmates de l'incendie n'ont toujours pas disparu. Sur le site, un grand espace vide marque l'emplacement de l'atelier de production détruit. 3 300m2 ravagés par les flammes. Sans oublier quelques bureaux administratifs.

Pour les bureaux, des structures temporaires ont permis de poursuivre le travail administratif. Mais pour la production, un énorme défi est à relever. Comment produire plus avec un atelier en moins. Car les commandes sont en hausse : + 20 à 25% par rapport à l'année précédénte.

En trois semaines à peine, on avait fait de la place dans le deuxième atelier de production, le seul qui nous restait. On avait aussi acheté 5 machines à commandes numériques pour trois millions d'euros" Olivier de la Brosse, directeur marketing et communication de Proludic

Les 3 centres d'usinage de l'atelier détruit par l'incendie ont été remontés dans le deuxième atelier © Radio France - François Desplans

Une seule activité a été sous-traitée. Celle de finition de peinture des panneaux. Pour le reste, un quatrième centre d'usinage sera installé à la rentrée pour pouvoir répondre à la demande et réduire un peu plus nos délais de fabrication" Thierry Chambolle, directeur technique de Proludic

L'entreprise travaille désormais jour et nuit

Mais tout cela n'aurait servi à rien si les 150 salariés du site ne s'étaient pas eux aussi retroussés les manches et accepté un changement d'organisation pour rattraper le retard. En production, les équipes travaillent désormais sous le régime des trois / huit. Certains reviennent également les samedi matins.

Il faut travailler plus. Et tout cela s'est fait en accord avec les équipes. Des efforts acceptés et compris par tout le personnel concerné." Thierry Chambolle

Grâce à la mobilisation de ses salariés, grâce à la réorganisation de la production, Proludic a gagné son pari. Produire encore plus qu'avant avec un atelier de fabrication en moins. Des efforts à poursuivre jusqu'au printemps prochain. Jusqu'à la mise en service du nouvel atelier de fabrication.

Au total, entre la déconstruction et reconstruction du bâtiment et l'achat des machines, l'incendie aura coûté plus d'une dizaine de millions d'euros à Proludic. Une somme en grand partie remboursée par les assurances.