Six mois après la fermeture d'Arjowiggins, certains commerces souffrent à Bessé-sur-Braye

Alors qu'une journée "Sarthe morte" est organisée ce vendredi 20 septembre 2019, six mois après la liquidation judiciaire des papeteries Arjowiggins, les premières conséquences économiques se font sentir à Bessé-sur-Braye où se situait la plus grosse usine du groupe papetier dans le département.

Bessé-sur-Braye, France

Le marché attire peu de monde le samedi matin, à Bessé-sur-Braye. On y croise majoritairement des retraités. Certains ont travaillé à la papeterie Arjowiggins toute leur vie, comme François. Il a passé 82 ans ici. Depuis six mois, depuis la fermeture de l'usine, le centre-ville se transforme. "A part dans les grandes surfaces, il n'y a pas grand monde", regrette l'ancien ouvrier. La mercerie a fermé récemment. "Il y a le marché qui remue un petit peu heureusement", sourit-il.

Pour l'instant, la baisse ne touche pas tout le monde

Derrière son étal de fruits et légumes, Freddy Renaud ne voit pas encore sa fréquentation baisser. Par contre, il note que certains clients achètent moins. Ce qu'il attribue à une chute de leur pouvoir d'achat. "Il faut attendre de voir l'hiver comment ça va se passer. Il faut attendre un an au moins pour voir", explique le vendeur. Le maire de Bessé-sur-Braye, Jacques Lacoche, est d'accord avec lui.

"Je crois que, pour l'instant, les gens sont encore en plein plan social. Ils sont concernés par leur prime, pour chercher du travail, pour résoudre le problème."

De ce fait, "on est encore incapable de voir quel va être l'impact sur les commerces, sur l'école, sur tous les services que rend la commune", indique l'élu. Les effets négatifs arriveront "surtout à la fin du plan social".

Les métiers de bouche diminuent leur production

Les seuls à déjà ressentir l'impact économique négatif de la fermeture de la papeterie, ce sont les commerces de bouche. Les boulangeries, les snacks, les restaurants, où les ouvriers allaient déjeuner lorsqu'ils travaillaient à l'usine.

Dolorès Bourgouin tient une boulangerie, dans la rue Jean-Jaurès, qui conduit à l'usine. Depuis six mois, les ouvriers ne viennent plus lui acheter de pain ou de sandwich. Conséquences : elle a divisé sa production de sandwich par deux, baissé sa production de viennoiseries de 30% et celle de pain de 20%. Sa vendeuse déménage bientôt. Dolorès Bourgouin ne va pas la remplacer.