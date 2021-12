Coronavirus : les traiteurs ont perdu 70 % de leur chiffre d'affaires en décembre

Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et la propagation du variant Omicron, les événements et réunions de fin d'année s'annulent les uns après les autres. Pour les traiteurs, le bilan est lourd avec une baisse de 70% de chiffre d'affaires en décembre.

"Un véritable tsunami d'annulations de réservations". C'est ainsi que Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration (GNI), a qualifié ce mercredi 22 décembre au micro de franceinfo, la situation que vivent actuellement les traiteurs organisateurs de réception.

"Le mois de janvier s'annonce catastrophique" selon Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration (GNI) © Maxppp - Mathieu Herduin

La nouvelle vague épidémique ainsi que l'arrivée du nouveau variant Omicron en France inquiètent le gouvernement qui déconseille aux entreprises d'organiser des séminaires ou des événements festifs de fin d'année. Résultat : les commandes s'annulent les unes après les autres pour les traiteurs qui ont perdu 70 % de leur chiffre d'affaires pour le mois de décembre, selon Didier Chenet.

Des aides de l'état pour sauver le secteur

À Toulouse notamment, Nathalie Faidherbe, cofondatrice de C&N traiteur à Aucamville, ne peut que constater : "On est complètement dépité. En dix jours, on a perdu plus de 70% à 80% de notre chiffre d'affaires ! Décembre, normalement c'est le double de novembre !"

Une situation qui provoque la colère des professionnels du secteur. Le président du Medef 31 et de Manatour, Pierre-Olivier Nau, réclame un retour des aides pour les entreprises : "Je souhaiterais que ce qui a fonctionné pour sauver les entreprises le printemps dernier soit, par principe et sécurité, appliqué immédiatement."

Hier, le gouvernement a annoncé que les entreprises de l'événementiel les plus affectées par la situation sanitaire pourront bénéficier en décembre de la prise en charge de leurs coûts fixes si leur perte de chiffre d'affaire dépasse 50 %.

De son côté Didier Chenet, président du GNI, prévoit _"un mois de janvier catastrophique"_. Il s'est aussi inquiété de la situation des stations de ski françaises : "Les mesures qui ont été prises face aux citoyens britanniques qui sont, rappelons le, une quasi-fermeture des frontières, va mettre à mal la la saison qui s'annonce. Je rappelle que dans certaines stations, les Britanniques représentent 40%, voire 60%, 70% de la clientèle."

Maintenir le contrôle du pass sanitaire dans les établissements

Concernant la proposition de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) d'inclure la photo des personnes sur leur pass sanitaire pour contribuer à la diminution des fraudes, le président du GNI a expliqué ne pas savoir s'il s'agissait d'une bonne idée : "L'important, c'est que les professionnels fassent leur travail et contrôlent les pass sanitaires. On nous dit qu'il y a 180.000 pass sanitaires qui sont falsifiés. C'est tout à fait déplorable. Dans tous les cas, nous, nous faisons notre boulot, nous contrôlons. Si d'aventure certains ne le font pas, ils seront sanctionnés. C'est la loi." Il a également tenu à rappeler aux professionnels l'importance de ne pas relâcher les contrôles du pass sanitaire dans les établissements : "On met tout le monde en risque dans cette situation, que ce soit les salariés ou les clients."