Circuits courts en Berry : La ferme des petites bruyères à Luant (36)

Les fraises des frères Barreau poussent à Luant et Niherne

Les fraises, c'est l'affaire des frères Barreau : Thomas et Matthieu. Ils sont installé au lieu-dit "Les Petites Bruyères", c'est entre Luant et Lothiers. L'entreprise familiale possède deux sites de production, l'un à Luant et l'autre à Niherne.

Au prix d'une grosse adaptation, la vente sur le site de Luant et les marchés ont permis d'écouler des tonnes de fraises.

La famille Barreau propose ses fraises en barquettes © Radio France - Thierry Chareyre

Et malgré le surplus de travail, Mathieu et Thomas Barreau s'en sorte plutôt pas mal.

Vous retrouvez les fraises du Berry de la famille Barreau sur les marchés de Levroux le lundi, de Villedieu le mercredi, de Buzançais le vendredi, de Châteauroux le samedi et donc à la ferme, à Luant cet après midi !