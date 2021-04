Circuits-courts : trente producteurs et artisans ouvrent une boutique à Bénévent-l'Abbaye en Creuse

L'association Broc'aux locaux ouvre sa boutique le 30 avril à Bénévent-l'Abbaye dans un ancien magasin de brocante. Agriculteurs et artisans de Creuse et Haute-Vienne vendront eux-mêmes leurs produits aux consommateurs.

A Bénévent-l'Abbaye, le magasin de brocante situé près de l'église va commencer une nouvelle vie, grâce à une association de producteurs : Broc'aux locaux. Elle regroupe une trentaine d'agriculteurs et d'artisans de Creuse et de Haute-Vienne. Le 30 avril, ils vont ouvrir leur magasin pour vendre eux-mêmes leurs produits en circuit-court.

à réécouter Au pré creusois, nouvelle boutique de produits alimentaires locaux à Guéret

Entre l'étal à légumes, les étagères pour l'artisanat et les vitrines pour la viande et le fromage trônent une vieille moto, des affiches vintage et une table en formica. Les locaux leur sont prêtés par le brocanteur, qui continuera à vendre quelques objets chinés au fond de la boutique. "C'était un lieu où les gens aimaient venir, c'est bien que le magasin soit là pour que le centre-ville continue à vivre et qu'il ne soit pas mangé par les grandes surfaces", se réjouit le coutelier Maxime Rossignol.

ECOUTEZ- Nicolas Aubineau, éleveur de chèvres et d'agneaux à Arrènes Copier

L'étal de légumes présentera les productions de cinq maraîchers. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Zéro intermédiaire entre consommateur et producteur

Les associés tiendront chacun leur tour une permanence pour assurer la vente, une demi-journée par mois. Killian Fontanel est l'un des cinq maraichers de l'association : "Ca nous fait une grande vitrine ouverte trois jours par semaine toute l'année. Ca nous demande peu de préparation et peu de temps par rapport à un marché."

à lire aussi Le "manger local" en plein boom depuis le confinement en Creuse

Pour le consommateur c'est du gagnant-gagnant puisque les producteurs ne prennent que 2% de marge sur les ventes, explique Nicolas Aubineau qui élève des chèvres et des agneaux à la Ferme des Beiges à Arrènes : "On consomme local et pas cher, avec du bio et du non bio.

A l'avenir ils veulent aussi organiser des ateliers artisanaux sur le thème de la laine ou des vitraux par exemple.

Les locaux étant prêtés par le brocanteur, l'esprit brocante sera toujours présent dans la boutique ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

ECOUTEZ - Une boutique tenue par les producteurs ! Copier