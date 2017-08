Circulation : un week-end chargé pour les dix villages-étapes de Bretagne

Pour eux aussi c'est un week-end chargé : les villages étapes, ces communes au bord des autoroutes ou des 4 voies très fréquentées. Des villages avec un peu plus d'âme que les aires d'autoroutes. Il y en a 12 en Bretagne. Reportage à Plélan-le-Grand, en Ille-et-Vilaine.

A l'heure du déjeuner, les terrasses sont pleines. Les terrasses, car dans cette petite ville de 3 800 habitants, il y en a une dizaine rien dans la rue principale. Corine sirote une limonade avec son mari et son fils. Elle est une habituée des villages étapes : "on s'y arrête souvent quand on part en vacances, c'est important pour nous de valoriser le patrimoine de ces villes et villages", explique cette habitante de la région, en route pour le golfe du Morbihan, "en général, on fait la route en deux temps, on prend notre temps".

Elle n'est pas la seule. Grâce au label, c'est environ 30% de clients en plus. Pour Renaud David qui tient un restaurant depuis sept ans, c'est un vrai plus : "Depuis l'instauration du label il y a trois ans, on a environ 10% d'augmentation de notre clientèle", raconte le patron de l'Excalibur, "tous les jours, le week-end et durant la semaine, on voit beaucoup plus de touristes qu'avant". Même son de cloche à la pharmacie à côté : "au moins 10 à 15% de clients en plus" explique le pharmacien, "et le samedi ou les week-end de chassé croisé, on n'arrête pas!"

Les commerçants de Plélan-le-Grand se frottent les mains. Grâce au label "Village-étape", ils ont gagné 10 à 15% de fréquentation © Radio France - Théo Hetsch

Depuis trois ans, deux commerces et des entreprises se sont installées là. Jean Bertrand est l'adjoint aux finances de Plélan-le-Grand : "ça nous a permis de garder une très bonne activité économique dans notre centre-bourg", explique l'élu, "pour le dynamisme général de la collectivité, c'est un vrai plus".

Tout cela fait beaucoup d'avantages, pour une redevance modeste : la commune paie le label 1,32 euro par habitant. Une façon aussi d'éloigner le spectre d'une cité dortoir, souvent le risque pour ces communes rurales.