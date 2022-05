Cité de la gastronomie de Dijon : "elle doit s'adapter au niveau des prix"

Des pots de moutarde au delà des dix euros, une quinzaine d'euros pour un kilo de tomate. Certains prix affichés au village gastronomique de la cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon refroidissent parfois les clients ou animent les discussions.

"Certains magasins sont relativement chers, estime Pauline, mais je pense que ça va avec la qualité du produit", un argument que partage Yvonne, très attachée "à la qualité des produits" si elle est au rendez-vous, elle "promet de revenir quelque soit le prix". Même chose pour Mireille, qui concède pourtant : "Il faut choisir ce que l'on prend".

Qualité et savoir-faire

Du côté des commerçants, on l'assure, c'est de la qualité et les prix ne sont pas exubérants. "On est dans les prix du marché, on ne cherche pas à concurrencer les grandes surfaces mais on se positionne plutôt comme les petites boucherie charcuterie", explique Jérémy Lefèvre, le manager de la boucherie Le Billot. "Ces critiques ne sont pas fondées, se défend le boucher qui ouvre sa première boutique, il faut que les gens viennent et ils verront".

Les établissements présents dans le village veulent représenter et mettre en avant le savoir-faire et la qualité culinaire française. Un argument que l'on retrouve chez les commerçants. "Concernant la différence de prix, tout dépend des établissements, explique David Benini le manager, et on n'a pas l'habitude d'augmenter les prix pour rattraper les choses, on est sur le juste prix du produit"

"La qualité est là, forcément c'est plus cher et ils ont également une rentabilité à avoir" précise Denis Favier le président de Shop'In Dijon.

Mais tous les professionnels dijonnais du secteur ne partagent pas ce point de vue. Denis Favier, le président de Shop'in Dijon, l'association de commerçants se montre plus prudent. Pour lui les prix sont effectivement plus élevés qu'ailleurs. "Nous allons avoir des touristes, mais il faut faire attention parce ce qu'il y a des mois beaucoup plus creux en matière de tourisme à Dijon, novembre, les trois, quatre premiers mois de l'année, donc si cette cité fonctionne, elle fonctionnera aussi avec les Dijonnais et pour cela elle se doit de s'adapter au niveau des prix" explique Denis Favier.