Cité de la gastronomie et du vin de Dijon : ne pas faire les mêmes erreurs qu'à Lyon

La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon doit être terminée "fin 2021", malgré le retard pris par les travaux à cause du confinement

L'annonce est tombée mardi 7 juillet 2020 : la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon, inaugurée en octobre 2019, ferme ses portes définitivement. Une décision prise "face à l'incertitude de l'évolution économique et touristique et malgré tous nos efforts pour la sauvegarder", annonce la direction, dans le contexte de crise du coronavirus. Est-ce que cette fermeture prématurée laisse augurer un futur difficile pour celle de Dijon, qui doit ouvrir ses portes à la fin de l'année 2021 ? Entre défenseurs et détracteurs du projet, les avis sont évidemment mitigés.

"Si ça ne marche pas à Lyon, est-ce que ça peut marcher à Dijon?"

"J'y vois un mauvais signal". Cette fermeture de la Cité de la gastronomie de Lyon inquiète Emmanuel Bichot (LR) à la tête du groupe d'opposition au conseil municipal, et qui avait déposé un recours au moment de la création de celle de Dijon. "Le concept, c'était un réseau des cités de la gastronomie, avec Lyon-Dijon-Rungis. On était entre Lyon et Rungis. Est ce que le concept reste le même si Lyon sort du dispositif ?", se demande-t-il.

Plutôt que de continuer à foncer dans le mur en klaxonnant, il serait temps de remettre le dossier à plat - Emmanuel Bichot

Pour lui, il faut aussi se poser une autre question : "Les ingrédients étant à peu près les mêmes, si ça ne marche pas à Lyon, est-ce que ça peut marcher à Dijon?". Selon Emmanuel Bichot, la fermeture de la Cité de la gastronomie de Lyon est l'occasion "de voir si le changement de contexte (avec la crise sanitaire et la fermeture de la Cité de Lyon, ndlr) ne doit pas conduire à réviser le projet". Il explique notamment ne pas comprendre "la cohérence du concept", entre le côté commercial et le côté culturel.

"Cela nous confirme que nous sommes sur la bonne voie"

Un avis que ne partage évidemment pas François Deseille, deuxième adjoint au maire de Dijon, en charge de la Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV). "Cela nous confirme que nous sommes sur la bonne voie, parce que notre voie n'était pas la même que Lyon, affirme-t-il. A Lyon, c'est une zone commerciale, avec à l’intérieur la Cité de la gastronomie perchée au milieu. Nous, c'est vraiment tourné sur la gastronomie, tous les commerces seront tournés vers la gastronomie et les métiers de bouche, c'est complètement différent".

A Lyon, c'est un espace commercial, il ne faut pas confondre - François Deseille

François Deseille se dit "certain" et "persuadé" que la Cité de la gastronomie de Lyon ne restera pas fermée ad vitam, et qu'elle rouvrira "sous une nouvelle forme beaucoup plus attractive". Une réouverture indispensable selon lui à la bonne réussite du projet des "Cités", avec la connexion entre Lyon-Dijon et Rungis.