Cité de la Mer : un nouveau record de fréquentation en 2022 ?

La Cité de la Mer a franchi un cap psychologique durant l'été 2022 : elle a accueilli plus de 101.000 visiteurs en juillet et en août. Les touristes étrangers sont en progression. Ce qui fait espérer un record de fréquentation pour l'année des 20 ans du site cherbourgeois.

"Un nouveau record de fréquentation, ce serait formidable pour l'année de nos vingt ans". Le sourire malicieux du fondateur et président de la Cité de la Mer Bernard Cauvin en dit long, après un été historique pour le site touristique cherbourgeois. "Depuis 2002, c'est le meilleur été que nous ayons eus avec un afflux de touristes français et étrangers", ajoute-t-il. Le site devrait donc battre le record de 2019, année du lancement de l'exposition "L'Océan du Futur", et ses 237.000 visiteurs.

Progression des Allemands, fort recul des Britanniques

La Cité de la Mer a franchi un cap durant l'été : pour les mois de juillet et août cumulés, elle a accueilli plus de 101.000 visiteurs. La clientèle étrangère est en hausse de 6 à 7% par rapport à 2019, année référence avant-covid. "On observe une forte progression des Allemands (+20% par rapport à 2019) et des Belges (+11%). Les Néerlandais se stabilisent. En revanche, le public britannique est en fort recul : -50%", précise le président. Une clientèle venant d'outre-manche qu'il va falloir reconquérir : "L'argument du Brexit ne vaut pas. Les Britanniques sont pourtant présents dans le Calvados", renchérit-il.

Du côté de la clientèle française, là aussi, il y a des disparités. L'Île-de-France, la Bretagne et la Seine-Maritime progressent fortement. Mais les touristes du Calvados et de la Manche sont en recul. Mais ces deux derniers publics ont été très présents entre février et juillet. "Il doit y avoir une modification des comportements dans l'après-covid dans la structuration des vacances", souligne Bernard Cauvin.

Un site incontournable du Grand-Ouest

Un succès qui intervient alors que la Manche a traversé un été très sec et chaud. "L'argument du "on va à la Cité de la Mer quand il pleut" ne tient plus. Oui, bien sûr, on vient s'y mettre à l'abri lors des jours de pluie aussi. Mais ce succès montre qu'on est reconnu comme un site incontournable, familial, ludique à l'échelle du Grand-Ouest, un point de passage obligé", ajoute le fondateur de la "locomotive" touristique du Cotentin.

Le hic : la gestion des parkings. "Lors de la haute saison, entre le 14 juillet et le 25 août, on a été englués dans des situations qui ne sont pas normales, avec des camping-cars qui stationnent n'importe où. Des gens ont été verbalisés car ils n'avaient pas de place", enrage le président de la Cité de la Mer. Selon lui, une réflexion doit être entamée avec les différents acteurs - agglomération, ville, port, etc. - pour trouver une solution.

Venue de la goélette Tara et soirée spéciale Titanic

