Cité du Design 2025 : un nouveau pôle culturel, éducatif et économique

Des commerces, un hôtel, des formations universitaires et de la culture... le quartier créatif de Saint-Étienne pourrait encore se développer via ce projet de Cité du design 2025.

C'est un projet qui va modifier profondément l'ancienne Manufacture d'armes de Saint-Etienne : le projet "Cité du design 2025" a été présenté par Saint-Étienne Métropole. L'idée c'est de rénover l'ancienne manufacture et de la rendre plus attractive, plus ouverte à l'ensemble de la population.

Un pôle culturel doit se développer autours de la Cité du design avec une nouvelle galerie d’art et du design qui verra le jour en 2023. Elle présentera des collections du Centre national des arts plastiques, du Musée d’arts moderne et du Mobilier National. Une grande halle évènementielle sera également mise en place pour accueillir, dès 2025, la Biennale du design ainsi que des festivals.

Un pôle éducatif va également se développer : l’école primaire Thiollier sera agrandie et accueillera plus d’enfants. Pour les étudiants de l’école nationale d’Arts et Design, de nouvelles formations seront proposées notamment en partenariat avec l’EM Lyon et Sciences Po. L'université Jean-Monnet est déjà présente sur le site avec son nouveau bâtiment "Les Forges".

Le projet Cité du Design 2025 - SEM

Pour les entreprises, de nouveaux locaux sont mis à disposition. Il y a déjà 1.500 starts-ups installées dans la Manufacture. L’idée est d’en accueillir encore plus. Et de viser également les grandes entreprises. Un accord avec Suez aurait déjà été trouvé. Enfin des commerces, des restaurants et un hôtel sont également prévus.

Ce projet Cité du design 2025 va coûter 60 millions d'euros financés à hauteur de 35 millions par la Métropole le reste étant payés par des financeurs privés.