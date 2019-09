CitésLab, un dispositif pour repérer les talents des quartiers à Belfort

Sarah Moustaoui et Hamed Rahal sont chefs de projets CitésLab à Belfort et à Montbéliard. Hanane Karakaya (au centre) a bénéficié du dispositif

Belfort, France

"Dans nos quartiers, il y a beaucoup de talents qui n'ont pas confiance en leurs talents, et on est là pour leur démontrer le contraire. Ils ont des compétences qu'ils n'exploitent pas" résume Hamad Rahal, chef de projets CitésLab à Belfort. Le conseiller est installé au 8, rue de Madrid depuis le mois de juillet pour tenter de dénicher les pépites des quartiers prioritaires de la ville de Belfort et d'Offemont. "Avec son bâton de pèlerin" dit-il, il parcourt ainsi les associations, les maisons de quartier des Résidences, du Mont, des Glacis, de Dardel, de la Méchelle, de Bougenel, de l'Arsot et de Ganghoffer.

Une aide pour créer et structurer un projet

Avec le soutien financier du Grand Belfort, de la préfecture du Territoire de Belfort et de la Banque Publique d'Investissement, le but est de proposer une aide logistique à ceux qui souhaitent se lancer dans entrepreneuriat : conseils juridiques, aide logistique, locaux, formation.

Les conseillers deviennent des coachs

"Bien souvent, les habitants des quartiers se mettent des barrières psychologiques à la création, qu'il faut faire tomber explique Hamad Rahal, conseiller à Belfort. Hanane Karakaya, 33 ans est là pour en témoigner. Elle a ainsi bénéficié de l'aide de CitésLab à Montbéliard, où le dispositif existe depuis deux ans : "Ma conseillère a pu me donner des conseils sur la législation, elle m'aide du début à la fin. On s'appelle et s'envoie des textos tout le temps".

La jeune femme a pu créer un site de vêtements en ligne, où elle fait intervenir miss Bourgogne Franche-Comté 2017 en photos. Pourtant ses proches avaient tenté de l'en décourager : "C'est vrai que j'avais un emploi stable. Tout le monde me disait mais pourquoi veux tu te compliquer la vie. C'est vrai que c'est un parcours du combattant. Il faut avoir un réseau, et se lancer seule comme ça c'est très difficile".

17 000 personnes pourraient en bénéficier potentiellement à Belfort

Sarah Moustaoui, qui prend en charge les bénéficiaires du pays de Montbéliard souligne le fait que grâce aux dispositifs "on a assisté à la naissance de plein de jolies histoires. Comme celle de Fathia Yakhlef. Elle a 5 enfants, 50 ans. Elle s'est formée en couture en Algérie, et elle est arrivée dans le pays de Montbéliard après un regroupement familial. Elle a commencé ici par faire du bénévolat. Elle a cherché un emploi, elle a décroché un premier poste dans une structure d'insertion, donc elle revient vraiment de loin.

Elle y est restée un an, et elle s'est dit je veux lancer mon atelier j'ai besoin d'argent donc je vais travailler à l'usine. Elle a travaillé à Faurecia et a économisé pendant 7 mois, ensuite elle est arrivée à CitésLab en disant bonjour, j'ai besoin d'un local! Elle a eu son atelier, elle y est quasiment tous les jours, elle fait de la confection de la retouche, elle est heureuse, elle dit c'est mon rêve et je vis mon rêve".