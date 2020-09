Nouvelle éco : Citiz veut doubler ses voitures en libre-service à Bordeaux et mise sur les places Bluecub

Les 350 places de stationnement Bluecub dans la Métropole seront bientôt redistribuées. Six ans après son arrivée en 2014, l'entreprise de Vincent Bolloré quitte Bordeaux. Citiz, première à s'être installée dans la capitale girondine en 2001 (alors nommée Auto Cool) s'en sort bien mieux. La coopérative espère aujourd'hui récupérer une cinquantaine des places libérées par Bluecub pour se développer.

Le confinement a d'abord stoppé net la location de ces voitures vertes en libre-service. Citiz a maintenu une partie de sa flotte avec une offre pour les soignants mais la période a engendré 92 % de pertes de recettes. Au déconfinement, l'entreprise misait sur une reprise très lente, notamment à cause du télétravail, et là, surprise : depuis le mois de mai, les inscriptions ont doublé, passant de 30 à 60 voire 70 chaque mois et Citiz a retrouvé depuis cet été son taux d'activité habituel.

Citiz vise un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine

Le manque à gagner sur l'année représente tout de même 220 000 euros. Citiz, qui fonctionne en coopérative à but non-lucratif (65% des parts sont détenues par des usagers), va tenter de doubler son capital d'ici la fin de l'année pour passer la crise. Pour cela, elle va baisser le prix de la part sociale, la faisant passer de 500 à 160 euros, dans le but d'attirer plus d'usagers-actionnaires.

Citiz espère également que les collectivités locales augmentent leurs investissements (notamment la Métropole) et surtout que la Région entre au capital à son tour. "Un partenariat avec la région nous permettrait d'envisager de mettre en place des voitures Citiz dans des gares TER de Nouvelle-Aquitaine, comme Libourne, Agen ou encore Limoges" avance Nicolas Guenro, le directeur de Citiz Bordeaux qui insiste sur ce chiffre : "Une voiture Citiz mise en circulation, c'est cinq à huit voitures individuelles retirées", chiffre basé sur une étude du cabinet 6-T pour l'ADEME.

Objectif : doubler la flotte d'ici 2022

Le but de cette augmentation de fonds propres vise donc à solidifier l'entreprise face à la crise mais aussi à aller décrocher des prêts pour se développer : Citiz compte doubler sa flotte d'ici deux ans. D'autant plus que Bluecub comptait 5000 abonnées contre 4500 usagers pour Citiz.

Le principal frein à son développement aujourd'hui reste le nombre de places de stationnement sur voirie qui lui sont alloués. "Depuis 2018, nous n'avons eu aucune nouvelle place sur voirie. Je vais prendre un exemple à Bordeaux : nous avons 56 places sur voiries sur les 56 000 places de stationnement que compte la ville", le reste étant principalement dans des parkings précise le directeur de Citiz. Nicolas Guenro se dit d'ailleurs optimiste avec le changement de gouvernance à la Métropole. L'objectif de la coopérative est que "chaque habitant ou professionnel travaillant sur la Métropole puisse trouver une voiture Citiz à moins de 250 mètres de là où il se trouve." Le départ de Bluecub représente donc une aubaine.