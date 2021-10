Claas tracteurs installe son principal centre de formation au Mans

Après son usine, presque entièrement refaite ces dernières années, le constructeur de tracteurs Claas lance la construction d'un centre de formation sur son site de la ZI Sud du Mans. Les premiers stagiaires sont attendus pour octobre 2022 dans ce bâtiment à 1,8 million d'euros dont la première pierre a été posée ce mardi. Dès 2023, ils seront 600 par an à venir apprendre ici le maniement et l'entretien des tracteurs du groupe allemand.

Des stagiaires du monde entier, car il s'agira d'un centre de référence à l'échelle mondiale, qui préparera aussi les programmes dispensés par la vingtaine de centres "locaux" de la marque. Les stagiaires accueillis ici ne seront pas des agriculteurs mais des concessionnaires, précise Cyrille Caron, responsable du centre de formation : "Pour pouvoir accompagner leurs clients, ils ont besoin de connaître les produits et leur fonctionnement".

Retour d'expérience

Ce centre de formation existe déjà mais il est situé à côté d'Evreux. Plutôt que de l'agrandir et de le moderniser sur place, l'industriel préfère le déplacer au Mans. Avoir son principal centre de formation à côté de sa principale usine de tracteurs c'est la logique même pour Christian Radons, le directeur des ventes et des services du groupe Claas : "_C'est au Mans que nous avons la meilleure connaissance des tracteurs_. Nous voulons que des acteurs de tous nos marchés viennent ici, non seulement pour la formation mais aussi pour le retour d'expérience sur les besoins des clients. Ca bénéficiera aussi à ceux qui fabriquent des tracteurs ici au Mans".

Classes virtuelles

Pour tout apprendre sur les tracteurs, des salles classiques ne suffisent pas : le futur bâtiment disposera d'un vaste atelier, d'un accès à une piste d'essais mais aussi d'un studio vidéo. Cet outil est désormais incontournable, surtout quand on veut s'adresser à des stagiaires dans le monde entier. Claas prévoit de pouvoir assurer en parallèle deux sessions de formation sur place et trois autres à distance.