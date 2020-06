Claire Briottet devient la première femme Présidente du Syndicat des Fabricants de Cassis de Dijon

Claire Briottet vient d'être élue à présidence du Syndicat des fabricants de cassis de Dijon. Elle succède à François Battault de la Maison Gabriel Boudier. C'est une première pour le syndicat et pour cette femme diplômée en gestion, finances et comptabilité, et d’une école de commerce avec une spécialisation entrepreneuriat

Déjà un joli parcours pour la nouvelle présidente

,Claire Briottet a commencé sa carrière dans la grande distribution avant de rejoindre l’entreprise familiale en 2010, où elle a dans un premier temps, fait ses armes au sein des différents services. Elle codirige la Maison où elle a en charge notamment le marketing, les finances et le développement commercial. Engagée depuis son arrivée à la tête de l’entreprise au sein du Syndicat des Fabricants de Cassis de Dijon, elle en assure désormais la Présidence tournante.

Un défi gros défi pour la filière

Le Syndicat doit se mobiliser à l’international pour défendre la qualité définie par un cahier des charges et promouvoir la marque « Dijon » ainsi que l’Indication Géographique « Cassis de Dijon », attaquée par la concurrence. En effet, l’INAO a alerté le Syndicat en février dernier, sur un dépôt de la marque « DIJON » en cours, en français et en chinois, dans la classe correspondant aux vins et spiritueux, et ce par une entreprise chinoise. Cette démarche menace ainsi directement l’IG « Cassis de Dijon », mais questionne également sur la protection et l’usage commercial du nom DIJON. Le Syndicat est depuis lors mobilisé auprès des élus et autorités compétentes pour empêcher ce dépôt et s’est pourvu en justice à cette fin.