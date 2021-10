Claire Saget, sage-femme : "On a de moins en moins de temps à accorder à nos patientes"

Profession médicale (et non para-médicale) nécessitant un niveau de formation à Bac+5 les sages-femmes estiment que leur métier n'est pas reconnu à son juste niveau. Et pour elles, les discussions du Ségur de la santé n'ont fait qu'entériner ce sentiment. Ainsi l'augmentation de 183 euros nets par mois accordée aux sages-femmes les met dans la même catégorie que plusieurs profession paramédicales ce qui ne correspond ni à leur responsabilités professionnelles, ni à leur statut, ni non plus à leur diplôme universitaire.

"Ces 183 euros ont été donnés à tous les personnels médicaux et paramédicaux des hôpitaux. Par contre, on estime que pour nous, ce n'est pas suffisant. Effectivement, on est une profession médicale avec des responsabilités médicales. Des responsabilités qui ont été accrues avec l'augmentation de nos compétences ces dernières années. Et cette revalorisation ne suffit pas à motiver non plus les jeunes sages femmes à venir travailler en milieu hospitalier. En tout cas, ça ne suffit plus, compte tenu de nos conditions de travail qui se dégradent"

Maltraitance institutionnelle ?

Car comme d'autres professions du système de Santé, le métier de sage-femme se heurte aux économies drastiques mises en place dans les hôpitaux par les gouvernements successifs. "Le système hospitalier doit être rentable maintenant - estime Claire Saget - Donc, on diminue le personnel dans les hôpitaux et du coup, les journées deviennent de plus en plus chargées."

Face à cet état de fait, les professionnelles de l'obstétrique réclament un retour des embauches, des augmentations de salaires et aussi une révision des décrets de périnatalité. Des décrets qui définissent le nombre de sage-femme nécessaires dans un établissement en fonction du nombre d'accouchements mais ces textes qui datent de 1998 "sont maintenant obsolètes compte tenu de la charge de travail actuelle" estime Claire Saget.

Manque de reconnaissance

Une charge de travail de plus en plus exigeante et qui selon les sages-femmes les oblige à écourter le temps qu'elles souhaiteraient accorder à leur patientes "On court d'une salle à l'autre, d'une consultation à l'autre. A l'heure où on parle des violences obstétricales, on devrait pouvoir donner suffisamment de notre temps pour les accompagner dans leur projet d'accouchement, notamment pour celles qui ne veulent pas de péridurale." explique Claire Saget qui conclut "certains jours, nous avons l'impression d'être maltraitantes vis à vis de nos patientes."

Autre revendication la reconnaissance d'un niveau supérieur de formation. Actuellement formée à 5 ans d'études les sages-femmes exigent une 6e année. Non pas pour perdre du temps mais parce que les aspirantes sage-femme se retrouvent à faire "plus d'heures d'études en cinq ans que les dentistes, notamment, en six ans." Les étudiantes réclament donc une reconnaissance de leur niveau d'étude en adéquation avec leur volume de formation.