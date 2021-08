Knorr : clap de fin pour la production de soupes industrielles à Duppigheim

ÀA Duppigheim (Bas-Rhin), la direction de l'usine de soupes industrielles Knorr (groupe Unilever) espère obtenir la signature des syndicats ce lundi matin 9 août au bas de son PSE, "Plan de sauvegarde de l'emploi". Puis elle consultera ce lundi dans l'après-midi les élus du CSE, le comité social et économique.

Ces différentes démarches vont marquer la fin de l'activité de Knorr dans la région strasbourgeoise. Knorr devrait délocaliser ses activités alsacienne en Roumanie et en Pologne. Un retour de vacances amer pour les 261 salariés. Ils comptent tout de même sur les négociations en cours pour voir améliorer leurs conditions de départ.

Max Cantrel produisait des packs de soupe depuis 31 ans. Il renonce à regret, à 56 ans, à son poste de conducteur de ligne : "ça fait des années et des années qu'on travaillait tous ensemble. C'était une seconde famille."

Devant l'usine Knorr après l'annonce du plan social, en avril 2021 © Maxppp - Laurent REA

Rebondir à la cinquantaine

Laurence, 49 ans, et Emmanuel, 52 ans, se sont rencontrés chez Knorr il y a une vingtaine d'années.

Ils ont vécu ensemble les restrictions de personnel et le déclin des conditions de travail, des épreuves qui ont secoué le couple : "on regarde son conjoint à la maison et on voit Knorr!" explique Laurence, "c'est un miroir. Au début on était tous les deux dans notre tristesse, notre peur, et chacun essayait d'épargner l'autre..."

"On se parle davantage maintenant", complète Emmanuel, qui s'efforce de positiver, "on n'a plus rien à perdre, on est tous les deux. Si on veut partir à l'autre bout du monde, on peut. Tout est ouvert !"

L'usine s'arrête cet automne

Unilever a annoncé la fermeture du site en mars dernier. La production de soupes devrait cesser dans quelques semaines, en octobre sans doute.

Le groupe affirme avoir cherché durant deux ans un repreneur, en vain. Selon les représentants du personnel, le groupe agro-alimentaire, qui veut licencier son personnel alsacien pour raison économique, fait par ailleurs de substantiels bénéfices.

à lire aussi Une centaine de salariés de l'usine Knorr de Duppigheim manifestent à Strasbourg