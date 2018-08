Beaucoup moins de vélos sur les routes des Vosges. La semaine fédérale internationale de cyclotourisme s'est achevée officiellement ce dimanche avec un défilé dans les rues d'Epinal. Plus de 10.000 cyclotouristes ont sillonné le département mais aussi consommé sur place.

Épinal, France

C'est terminé pour la 80e semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Epinal. Pendant une semaine, plus de 10.000 cyclistes ont arpenté les routes du département des Vosges, sous la houlette de plus d'un millier de bénévoles. L'événement, très difficile à organiser, s'est officiellement terminé par une parade dans les rues d'Epinal ce dimanche.

La fin d'un événement préparé depuis quatre ans par le comité vosgien d'organisation. Le terme d'une semaine particulièrement stressante pour Jean-Claude Augay, président de l'organisation :

On savait que c'était un gros événément, un travail considérable et ça s'est réalisé grâce aux bénévoles. Ils ont été merveilleux [...] Pas de regrets, je me suis que j'étais un peu fou mais ça y est, j'en suis sorti."

Bilan positif

Que ce soient les commerçants ou les cyclotouristes, il y avait beaucoup de sourires ce week-end dans les rues d'Epinal à l'image de Michaël, venu de Nîmes, 500 kilomètres au compteur en une semaine : "le dos, ça va mais les cuisses, ça commence à être dur [...] On n'est vraiment pas déçus, au niveau des paysages, on s'est bien éclatés toute la semaine, il y a des chances pour que l'on revienne."

De nombreux commerçants d'Epinal avaient décalé leurs vacances pour accueillir les cyclistes, à l'image de Danielle qui tient une pâtisserie en centre-ville, elle a ouvert sans regrets : "Non, c'est très bien. On a vu plein de personnes. On a fait découvrir la tarte aux myrtilles, la tarte aux mirabelles, les pâtés lorrains."

Avec le beau temps, les terrasses ont fait le plein. Il faudra maintenant surveiller les effets de la semaine fédérale sur l'utilisation du vélo à Epinal au quotidien, mais aussi voir si cet événement aura permis d'attirer des touristes dans la région.