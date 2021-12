Clap de fin pour le marché de Noël à Grenoble, dans une ambiance morose

Il fallait montrer son passe sanitaire avant de venir chercher quelques cadeaux, boire du vin chaud ou manger du foie gras ou de la choucroute. Après un mois sur la place Victor Hugo, à Grenoble, le marché de Noël plie bagage. On ne connait pas encore les chiffres de la fréquentation, mais on sait déjà qu'ils seront en baisse. Les commerçants estiment globalement à 30 % leur baisse de chiffres d'affaires.

Des situations différentes selon les stands

Avec des situations différentes selon les stands, les artisans et vendeurs de produits artisanaux sont ceux qui ont le plus souffert. Katia fabrique des bijoux en cuir et vient chaque année sur le marché de Noël de Grenoble : "Pour moi, c'est moins 30 % ou 40 %. Il y a le passe sanitaire qui dissuade certains de venir. D'autres n'ont pas envie de sortir. Et puis on sent le début d'une vraie crise. Certains sont très, très serrés sur le plan financier. On n'avait jamais, jamais vu ça".

Dernières sous la pluie pour le marché de Noël 2021 © Radio France - Véronique Saviuc

Les stands où l'on pouvait passer un moment convivial autour d'un verre ont bien marché

Les stands où l'on vient boire un coup à la pause déjeuner ou après le travail ont bien marché, comme les autres années. Pascal, qui vend du Champagne "Fournaise du Bois" était souriant à quelques heures de la fermeture. "On a très bien marché, les clients étaient heureux d'être là, de boire du Champagne, on a une clientèle d'habitués, ils ont répondu présent !". Même son de cloche sur un stand voisin où l'on peut déguster du vin chaud aux 8 épices. Léa a fait la fermeture : "c'était une bonne année, d'après les retours de notre patron. Nous c'est surtout le soir qu'on va le plus, et on a eu des files d'attente jusqu'à 40 minutes. Il faut dire que notre vin chaud aux 8 épices est connu des grenoblois, ils nous ont cherché sur le marché, parce qu'on avait changé de place !"

Défiance des plus âgés et mauvaise météo expliquent la baisse de fréquentation

Entre ceux qui ne connaissent pas la crise et ceux qui plongent, on trouve Laurent Gras, le restaurateur de la Bastille. Lui parle d'une année "correcte" compte tenu de cet hiver particulier, même s'il n'atteint pas le chiffre d'affaires des années habituelles. _"On a eu une baisse de fréquentation parce qu'il y a des gens qui avaient peur de se mélanger, surtout des personnes âgés à fort pouvoir d'achat qui aiment bien venir manger un beau foie gras ou de belles huitres, tranquilles, sur le marché de Noël. On ne les a pas vu cette année. Et puis il y a eu 3 semaines de mauvaises météo, avec du froid, de la neige et de la pluie. On va perdre 15 à 20 % de notre chiffre habituel, mais ça reste une année correcte. On est bien content que le marché ait pu se tenir et qu'il n'ait pas été arrêté en plein vol. Alors on fait comme les copains, on fait avec."_Une fanfare de Pères Noël, la Patam Fony, est venue égayer les dernières heures du marché de Noël qui s'est terminé sous la pluie ce vendredi soir, ce qui n'a rien arrangé.

Une fanfare de Noël pour donner le sourire aux passants avant la fermeture du marché de Noël © Radio France - Véronique Saviuc

