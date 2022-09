Classement des vins de St-Emilion : "La fierté" du Château Figeac promu "Premier Grand Cru Classé A"

C'est la fin d'un long suspense. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a rendu public ce jeudi 8 septembre le nouveau classement 2022 des vins de Saint-Emilion. Révisable tous les dix ans depuis sa création en 1955, cette septième édition consacre 85 "Grands Crus Classés", dont 14 "Premiers Grands Crus Classés".

Château Figeac sur l'Olympe de la rive droite

Plus vaste domaine de Saint-Emilion, Château Figeac est promu "Premier Grand Cru Classé A". "C'est la joie et la fierté", réagit Blandine de Brier Manoncourt, copropriétaire du domaine avec sa sœur et sa mère. La bonne nouvelle est tombée alors que "nous sommes en pleine vendanges !"

"C'est une reconnaissance des qualités exceptionnelles du terroir viticole de Figeac, des excellents vins qui sont produits millésime après millésime. C'est la reconnaissance aussi d'une singularité de Figeac, avec ces trois cépages", le cabernet sauvignon, le cabernet franc et le merlot. Château Figeac rejoint Château Pavie au sommet du classement.

16 promus dont "les Lilliputiens de Saint-Emilion"

Parmi les 16 promus du nouveau classement figurent notamment le Clos Dubreuil. Situé sur les hauteurs de Saint-Christophe des Bardes, le domaine est la propriété d'Axelle et Pierre Courdurier. "On est super contents de faire partie des Crus Classés des vins de Saint-Émilion. C'est une belle émulation collective qui est mise en place depuis des années. C'est la récompense de plusieurs années de travail qu'on a mise en place avec Axelle dans les vignes."

"Nous avons 5,5 ha de vignes, on est les Lilliputiens de Saint-Emilion", plaisante Pierre Courdurier. Le vigneron s'est engagé en biodynamie et pratique l'agroforesterie.

Grand Crus Classé ? "On est comme dans une écurie de Formule 1"

Pour Jean-François Galhaud, le président du Conseil des vins de Saint-Emilion, "c'est une nouvelle page qui se tourne dans la grande histoire des St-Emilion." Pour cette édition 2022, 114 dossiers de candidature ont été déposés à l'été 2021. Les deux Premiers Grands Crus Classés A historiques (Château Ausone et Château Cheval Blanc) avaient alors annoncé qu'ils se retiraient du classement, avant d'être rejoint par les Châteaux Angelus et La Gaffelière. "C'est une décision personnelle qui leur incombe", explique Jean-François Galhaud, "nous n'avons pu que regretter leur sortie du collectif".

"C'est pas le classement qui fait la notoriété, mais c'est la notoriété qui fait le classement"

Le président du Conseil des vins de Saint-Emilion rappelle le degré d'exigence pour concourir au classement. "Il y a une multitude de critères, presqu'un millier de thèmes qu'il faut remplir. C'est cette recherche permanente du moindre détail qui va te permettre d'être d'être parmi les meilleurs et de rester dans une écurie de Formule 1 et pas de redescendre en Formule 3000".

"Les ultrariches mènent le monde"

Le classement des vins de Saint-Emilion est l'objet de critiques régulières. Parmi les détracteurs de l'institution, Nicolas Despagne, vigneron à Montagne-Saint-Emilion. Le propriétaire du château Maison Blanche regrette la place prépondérante de l'argent.

"Ce n'est pas un scoop. Les ultrariches mènent le monde. et ça commence à se voir vraiment beaucoup à St-Emilion"

"On se retrouve avec des gens qui ont des moyens illimités. Ils vont prend un technicien pour la vigne, un technicien pour le vin, un technicien pour la communication (...) on est sur des investissements de plusieurs millions voire dizaines de millions d'euros. Je ne dis pas qu'on peut acheter le classement mais on peut acheter la biodynamie et un chai d'architecte, et ça devient l'image de marque, du faire-savoir plutôt que du savoir-faire. Le grand oublié dans cette histoire, c'est le vin !"