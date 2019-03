Classement Forbes : Bernard Arnault toujours à la tête de la plus grosse fortune de France (4e mondiale)

Peu d'évolution dans le classement des plus grandes fortunes mondiales publié par le magazine Forbes ce mardi. Le PDG du géant mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, reste la quatrième fortune planétaire et le Français le plus riche de l'Hexagone avec une fortune estimée à 66,9 milliards d'euros.

Dans le classement français, il devance, comme l'an dernier, l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, qui reprend "le titre honorifique de femme la plus riche du monde" avec une fortune de 43,4 milliards d'euros (15e rang mondial).

Sur la troisième marche du podium, François Pinault, fondateur de PPR devenu Kering, rival de LVMH, a vu sa fortune estimée croître de près de 12% en un an à 26,1 milliards d'euros.

Les cinq premières fortunes françaises représentent à elles seules environ 170,8 milliards d'euros, soit 21,6 milliards d'euros de plus qu'en 2018. "Le cru 2019 des milliardaires hexagonaux voit se dessiner deux nouvelles tendances: le club des ultra-riches s'étoffe et leur fortune a continué de croître", détaille le magazine économique américain dans son édition française.

Le fondateur d'Amazon reste l'homme le plus riche du monde

Au plan mondial, Bernard Arnault est surclassé par le fondateur Jeff Bezos avec une fortune estimée à 131 milliards de dollars. Bill Gates, fondateur de Microsoft (96,5 milliards de dollars) et Warren Buffet (82,5 milliards de dollars) complètent le podium.

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg tombe du 5e au 8e rang après avoir "perdu" près de 9 milliards de dollars.