Claude Cliquet le maire d'Albert demande de l'aide au gouvernement

Claude Cliquet réclame "un plan de revitalisation du tissu local à Albert et plus largement au Pays du coquelicot". Le maire d'Albert a envoyé un courrier adressé au premier ministre Jean Castex.

Claude Cliquet espère que le plan de relance annoncé par le gouvernement sera décliné au plus près du terrain. "Comme on connaît la lourdeur administrative de nos institutions on souhaite que ce plan puisse toucher les entreprises de l'aéronautique et nos sous-traitants qui souffrent encore plus que les autres. "

A cause de la crise sanitaire le secteur de l'aéronautique qui est un gros employeur dans le bassin d'Albert menace de supprimer des postes.

Il faut regarder l'avenir avec optimisme

Dans ce marasme se rassure Claude Cliquet, il y a de l'espoir. Indus'expo un nouveau salon dédié à l'industrie s'est tenu ce jeudi à Albert.

Il a permis de parler de deux projets qui doivent voir le jour: le Canal Seine Nord Europe et la plateforme logistique APRC autour de l'aéroport d'Albert-Picardie. Ce centre de traitement des commandes passées sur internet doit créer des emplois. Plus de 600 dans les cinq années à venir. Le canal qui est censé entrer en service en 2028, aura besoin de 6.000 emplois pour sa construction.

"Les investisseurs sont toujours motivés pour ces projets et ça nous rassure. "