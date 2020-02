L'entrepreneur Claude Fousse, ex président de l'US Orléans Foot, est mort

Claude Fousse, ex président de l'USO Foot, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Marrakech (Maroc). L'homme d'affaires orléanais a fait un malaise. Il avait 80 ans.

Claude Fousse, ex homme d'affaires orléanais, propriétaire de plusieurs sociétés dans le BTP, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans. Son fils, Jérôme Fousse, nous confirme cette information. Claude Fousse a fait un malaise à Marrakech, au Maroc, où il séjournait avec des proches, et son épouse, et "il n'a pas pu être réanimé".

Il se remettait d'une importante opération du cœur, indique son fils Jérôme, qui "s'était bien passée". Il était "en convalescence longue depuis plusieurs mois"

Une figure du foot orléanais

Claude Fousse est aussi et surtout une figure du football orléanais : il a présidé l'US Orléans Loiret Football de 1983 jusqu'à 1992, date de la liquidation judiciaire du club. Il est revenu au club en 2009, et était éloigné des affaires de l'USO depuis 2016.

Des démêlés judiciaires ces dernières années

Claude Fousse avait eu des démêlés avec la justice ces dernières années : il avait d'ailleurs été absent de son procès le 12 décembre 2019, devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour raisons de santé, il était poursuivi pour escroquerie avec son fils Jérôme Fousse, en tant que responsable de plusieurs sociétés de construction de maisons individuelles.