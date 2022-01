Claudette Intérim s'adapte aux demandes "en dents de scie" des entreprises périgourdines

Les entreprises sont frappées par le Covid. Entre salariés malades ou cas contact. Mais pour autant, elles ne sollicitent pas davantage les agences d'intérim. C'est ce qu'explique Fabienne Bouyx, responsable de l'agence "Claudette Intérim" de Bergerac, invitée de la Nouvelle Eco, dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Des besoins d'intérimaire au tout dernier moment

Avec le Covid, "les entreprises font appel à nous à la dernière minute" explique encore Fabienne Bouyx. "Il y a des périodes de calme plat et tout d'un coups ça repart. Les entreprises sont très dépendantes de leurs livraisons. Beaucoup ont pris du retard avec la pandémie. Et puis il y a le manque de matière première. On a par exemple des entreprises chimiques qui attendent par exemple du chlore de Chine. Tant qu'elles n'ont pas le matériel, elles ne produisent pas et donc elles attendent".

"Avant on travaillait avec des grosses entreprises qui savaient qu'elles avaient besoin de tant de personnes pour six à huit mois. Aujourd'hui, c'est semaine par semaine. C'est aussi le cas dans la filière bois ou encore la mécanique". On enchaîne les montagnes russes depuis le début de l'année.

"Les agences d'intérim ne manquent pas de candidats" explique Fabienne Bouyx. "On a beaucoup de candidats qui n'ont pas de voiture ou pas de permis, parfois les deux. Et c'est souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sur cinq personnes, quatre n'ont pas le permis ou pas de voiture, donc ils ne peuvent pas aller travailler dans les entreprises de l'agglomération de Bergerac. Quand on dit qu'il y a du travail sur Bergerac, c'est faux. Il y a du travail, mais dans l'agglomération et il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Et faire six à dix kilomètres de vélo à 4 heures du matin en ce moment, ce n'est pas possible."