Ardèche : Clément Faugier a 140 ans

L'entreprise de Privas qui emploie 75 salariés a été créée en 1882 et depuis les process de fabrication ont peu évolué. C'est notamment vrai pour les marrons glacés. Le PDG Jean-David Boiron souhaite déposer un dossier auprès de l'Etat qui attribue le label "entreprise française du patrimoine vivant", un label attribué à un peu moins de 15 000 entreprises aujourd'hui.

Il faut dire que le travail autour du marron glacé reste très manuel ce qui explique son prix. La châtaigne est pelée, puis enveloppée dans de la gaze, cuite, confite, on enlève la gaze et on l'enveloppe dans son emballage. Le tout à la main.

L'emballage des marrons glacés chez Clément Faugier © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le leader français de la crème de marron

Clément Faugier produit 5000 tonnes de crème de marron par an ce qui en fait de loin le leader français sur le marché. Et ce chiffre a tendance à stagner. On ne consomme pas plus de crème de marron en France. On est loin des 300 000 tonnes de Nutella.

Il faut donc que l'entreprise cherche son développement ailleurs. Ce peut être à l'étranger : Clément Faugier est présent dans 80 pays dont l'Australie, le Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis ou encore le Canada. Mais il s'agit à chaque fois de marchés de niche.

Le développement peut aussi passer par des produits dérivés. C'est déjà le cas puisque l'entreprise fournit des professionnels de l'alimentation en produits à base de châtaigne. La glace à la châtaigne, c'est le dernier né de la gamme. Une façon d'attirer de nouveaux clients qui jugent que la crème de marrons est trop sucrée. La glace à la châtaigne sort en ce moment, elle est distribuée par l'enseigne Monoprix. Mais d'autres enseignes se montrent très intéressées. Elles devraient la distribuer dans les mois qui viennent et vous devriez retrouver cette glace dès ce printemps. Et la glace à la châtaigne a un avantage : ce n'est pas qu'un produit d'été mais c'est aussi une glace d'hiver. Clément Faugier compte dessus pour se diversifier.

Faire face à la crise

Car il faut faire face à l'inflation. On pense à l'énergie mais ce n'est pas le principal aujourd'hui. Le prix des matières premières comme le sucre a explosé. Le prix du sucre a doublé en un an : Clément Faugier doit payer 1,3 millions d'euros de plus rien que pour le sucre. 1,3 million sur un chiffre d'affaire de 21 millions.