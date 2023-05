Clergerie : "quand ce sera fermé, il va être où le made in France ?"

Ils veulent garder espoir mais les 150 salariés du chausseur Clergerie à Romans sentent arriver la fin de leur usine.

Le dernier des grand fabricants de chaussures de luxe romanais est en redressement judiciaire depuis fin mars. A l'heure actuelle quatre dossiers de reprise sont évoqués. Mais aucun de ces repreneurs ne souhaite garder l'atelier de fabrication à Romans où travaillent encore 90 personnes.

Un vrai crève-cœur pour Sandrine Martorana syndicaliste FO chez Clergerie : "à la télé ils disent "faut faire en France", mais bon, je vois que personne ne fait rien pour. Et quand ce sera tout fermé, faire tout à l'étranger... il va être où le made in France ?". Même amertume pour sa collègue de la CFE -CGC Valérie Treffé-Chavant : "On est déçu parce qu'on a quand même un savoir-faire et que c'est dommage, parce que là, on perdrait tout ce qui est made in France et la notoriété de Romans. Parce qu'on est l'une des dernières sociétés qui fabriquent à Romans". La syndicaliste ajoute : "en ce moment, quand on nous parle de réindustrialisation et quand on voit ce qui nous arrive, si on ferme ou s'il y a ces repreneurs, ça sera tout de la sous-traitance. Donc là on rigole un peu."

"On n'est pas aidés"

Les deux syndicalistes sont d'accord sur un autre point : elles ont l'impression que personne ne s'intéresse au sort du dernier grand chausseur de luxe romanais . "On n'a vu personne" dit l'une, l'autre reprend : "On n'est pas trop aidés. Il n'y a pas grand monde qui vient nous soutenir". Le PCF vient d'écrire au président de la République pour lui demander de sauver l'entreprise et les emplois menacés par le redressement judiciaire. Les salariées n'étaient pas informées de cette démarche, mais elles aussi admettent qu'à l'heure où le président et le gouvernement mettent l'accent sur la réindustrialisation, elles se sentent oubliées.

"On veut garder espoir"

Pour l'instant aucun des éventuels repreneurs n'est venu présenter son offre au personnel. Un rendez-vous avait pourtant été fixé le 10 mai dernier, mais aucun n'a fait le déplacement. Les deux femmes veulent pourtant garder espoir. Sandrine Martorana ne veut pas imaginer que Clergerie puisse disparaitre comme ça : "On est quand même la dernière usine de chaussures. Il y a tellement de gens qui sont dans le luxe, que ce soit dans la maroquinerie ou dans la chaussure. Il y a quand même bien quelqu'un qui a encore le goût du made in France et le goût, de la belle chaussure pour au moins sauver les emplois et reprendre des gens qui aiment leur boulot".

Valérie Treffé-Chavant elle aussi veut encore y croire. Jusqu'au lundi 22 mai, les repreneurs peuvent améliorer leurs offres et d'autres peuvent encore se faire connaitre auprès du tribunal de commerce de Paris. Les deux syndicalistes seront reçues ce mercredi 17 mai avec leurs autres collègues représentant du personnel de Clergerie au tribunal par le magistrat en charge du redressement : "Il veut nous voir, on ne sait pas trop pourquoi, mais on va lui dire qu'il faut sauver nos emplois" conclut Valérie Treffé-Chavant. Le tribunal de commerce parisien étudiera les offres de reprise le mercredi 24 mai , et aura ensuite deux semaines pour rendre sa décision.