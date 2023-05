Clergerie : seule une offre de reprise maintenue, "on a l'espoir jusqu'à vendredi minuit"

Les potentiels repreneurs du chausseur Clergerie à Romans-sur-Isère, en redressement judiciaire , ont jusqu'à ce vendredi 19 mai minuit pour présenter leur offre. Ensuite, elles seront présentées le 24 au tribunal de commerce de Paris, qui disposera de deux semaines pour se prononcer.

Les représentants du personnel ont été reçus au tribunal pour faire le point sur la situation. Des quatre potentiels repreneurs, il n'en resterait plus qu'un ce jeudi à leur connaissance, à un peu plus de 24 heures de l'échéance. Valérie Treffé-Chavant de la CGC-CFE garde la tête froide. "A la base, nous avions quatre propositions" raconte-t-elle, "il n'en reste qu'une. Bien évidemment que le pessimisme gagne. Mais jusqu'à vendredi soir minuit, on a toujours espoir que quelqu'un se positionne." Et elle ajoute : "surtout à l'heure actuelle avec la réindustrialisation. On a su que le PCF de la Drôme avait envoyé une lettre à Monsieur Macron." Valérie Treffé-Chavant glisse même que certains salariés ont écrit à Brigitte Macron pour la sensibiliser.

Le repreneur potentiel encore en lice - un homme d'affaires tunisien - a rencontré les représentantes et aurait parlé de reprendre une "petite quantité du personnel" dans son offre. L'optimisme est moins fort chez Sandrine Martorana de FO. "Il nous a bien dit qu'il pouvait mettre une somme et pas plus. Je pense qu'on va vers la liquidation totale." Mais elle reste mobilisée, comme les autres : "il y en a qui lance des appels sur les réseaux sociaux, on essaye de faire notre possible."