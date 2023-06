Clergerie : un seul repreneur et pas de réponse avant le 29 juin

Les délégués du personnel de Clergerie ont tous fait le déplacement jusqu'au tribunal de commerce de Paris ce mercredi, mais ils rentrent une nouvelle fois avec seulement une date de délibéré.

Il faut dire qu'il ne restait cet après-midi qu'une seule offre de reprise. Celle du chausseur américain Titan Industries. Il propose de reprendre cinquante-neuf des 140 salariés. Cette offre de reprise propose aussi de garder une petite partie de production à Romans ainsi que les boutiques. Le reste de la production serait sous traité en Espagne et au Maroc.

Mieux que rien

Les délégués du personnel se disent "un peu déçus", mais reconnaissent également que cette offre "c'est mieux que rien". Ils espéraient une offre qui propose de sauver davantage d'emplois. Mais celle-ci à tout de même le mérite de garder une partie, même infime, de production de chaussures dans l'atelier historique de Romans. "C'est mieux que rien" souffle une déléguée syndicale. Elle se dit aussi plutôt satisfaite que cette offre soit portée "par un vrai chausseur qui connait et qui aime la marque Clergerie". Encore faut il que le tribunal accepte cette offre. Le délibéré sera rendu le 29 juin.

Amertume après la visite présidentielle

Les délégués du personnel de Clergerie se disent, en revanche, particulièrement amers et déçus par l'attitude du président de la République. Emmanuel Macron qui était en visite en Ardèche ce mardi n'a pas pris un peu de son temps pour pousser jusqu'à Romans. "On lui a écrit, il connait notre situation, il parle de réindustrialisation et il vient même pas nous voir alors qu'il est à 50 klm". Pour ces salariés c'est une nouvelle preuve de "l'abandon de Clergerie par les politiques".

Le dernier des grand chausseurs de luxe romanais est en redressement judiciaire depuis fin mars .