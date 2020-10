Clermont, Angers, Reims : des villes moyennes où le prix de l'immobilier a grimpé en flèche en un an

Les prix de l'immobilier ont grimpé de manière "significative" en un an à Angers, Reims et Clermont-Ferrand, selon le baromètre mensuel Meilleursagents.com, publié ce samedi. Des villes attractives, qui pourraient l'être encore plus si le télétravail se généralise, selon un spécialiste.

Reims fait partie des villes moyennes où le prix de l'immobilier a le plus grimpé en un an.

Clermont-Ferrand, Reims et Angers sont les trois villes moyennes en France où prix de l'immobilier a grimpé "de manière significative", selon le baromètre mensuel du site Meilleursagents.com, publié ce samedi. En cause, la proximité avec la capitale ou encore l'attractivité qui se renforce dans ces villes. Et si le télétravail, développé pendant la crise sanitaire, se généralise dans les mois et années à venir, le phénomène pourrait s'amplifier. Interview avec Thomas Lefebvre, directeur scientifique du site Meilleursagents.com.

France Bleu : est-ce que cette hausse des prix de l'immobilier à Clermont (+6,5%), Reims (4,5%) et Angers (7,7%) en un an est exceptionnelle ?

Thomas Lefebvre : "Au-delà de 5% d'augmentation des prix par an, il se passe quelque chose. C'est déjà une évolution qui est significative, et qui témoigne de l'attractivité d'un territoire. En moyenne ces cinq dernières années, les prix ont progressé de 1 à 2% par an sur le territoire français. Donc ces évolutions placent ces villes-là parmi celles qui augmentent le plus sur les 12 derniers mois en France. Les grandes villes stars les années précédentes, étaient des villes comme Lyon, Nantes et Bordeaux, et qui pouvaient aller jusqu'à 10% d'augmentation par an. On est sur cet ordre de grandeur aujourd'hui. "

Comment expliquer ces fortes variations de prix ?

"Il y a trois fondamentaux : le premier c'est la démographie, qui peut faire pression sur les prix. Puis l'économie locale qui est l'un des moteurs du marché de l'immobilier. Le troisième va être les infrastructures locales qui améliorent le cadre de vie. Et typiquement une ville comme Angers, c'est une ville qui est pas mal attractive avec une économie qui fonctionne assez bien."

Est-ce que la crise sanitaire peut avoir un effet ?

"C'est clairement un des sujets du moment, avec le confinement et l'essor du télétravail. Ce sont des villes qui sont situées pas trop loin de Paris et qui peuvent être des alternatives intéressantes si on n'est plus obligé d'aller au bureau tous les jours. Cela peut être aussi, si le télétravail utilisé de manière plus fréquente dans le monde des entreprises, des villes qui verront une augmentation de la demande des Parisiens. Ce sont des choses qu'on va évidemment suivre. Reims par exemple, est à 40 minutes en TGV de Paris. Ce sont des marchés qui deviennent un peu comme la grande couronne parisienne, parce qu'on est sur les mêmes temps de trajet, et que c'est moins couteux si vous faites le trajet moins fréquemment dans la semaine (avec le télétravail)."

Est-ce que ce phénomène pourrait durer ?

"C'est envisageable, si et seulement si, on a un changement structurel dans la demande, avec des personnes qui acceptent de ne plus chercher dans les grands centres urbains, et de décaler un peu leur choix immobilier. Mais cela ne pourra passer que par un changement profond dans la manière dont le monde travail s'organise, avec une acceptation du télétravail par toutes les entreprises. Le marché de l'immobilier est très lié au marché de l'emploi. Si aujourd'hui le prix est si élevé dans les grandes villes de France, c'est parce qu'une adresse à Paris, à Lyon ou Nantes vous offre des opportunités en terme d'emploi, de vie sociale et de vie culturelle. Il faut que ces changements-là soient généralisés, et ça ne va pas se faire tout de suite, cela va prendre du temps. Mais ce sont des évolutions possibles."