La Tour de Londres, Tower Bridge, Camden Town, pour son 41ème birthday, la foire de Clermont-Cournon s'offre London sur un plateau d'argent. Malgré son caractère de plus en plus festif, la foire est toujours un lieu où le visiteur achète ou demande des conseils à des professionnels.

Clermont-Ferrand, France

La foire de Clermont-Cournon devient de plus en plus festive. Du 8 au 17 septembre, la 41e édition vous offre une balade ludique et pédagogique. Mais l'événement reste un carrefour commercial où on peut faire des affaires et demander conseils à des professionnels pour décorer sa maison ou faire des travaux. Une étude réalisée en septembre dernier, révèle en effet que plus de huit visiteurs sur dix effectuent un achat ou en profitent pour prendre des contacts. Plus de neuf personnes sur 10 estiment d'ailleurs qu'ils peuvent obtenir des conseils de professionnels.

La foire de Clermont-Cournon vous attend du 8 au 17 septembre. © Radio France - Claudie HAMON

D'ailleurs tout est fait pour que le visiteur s'attarde sur le site. En une journée, toute la famille peut effectivement y trouver son compte. Ateliers ludiques pour les petits, espace remise-en-forme et bien-être pour les parents, sans oublier le shopping au tout nouveau Concept Store, pour trouver des objets originaux à petits prix.

Catherine Merlot, directrice de la foire Clermont-Cournon et Bruno Ségondi, concepteur de l'exposition "so british" © Radio France - Claudie Hamon

Les adolescents peuvent profiter des deux nocturnes "Cheese night" samedi 8 septembre et le vendredi 14 septembre "London night" sous le chapiteau Le Kiosque France Bleu Pays d'Auvergne. Toujours sous le chapiteau de FBPA les amateurs de vinyles, d'objets et mobiliers des années 50 à 80 apprécieront les "Rendez-vous Vintage" les 15 et 16 septembre.

Bruno Ségondi, le concepteur de l'exposition "So british". © Radio France - Claudie Hamon

Après le shopping le visiteur peut faire un détour par Londres grâce à l'exposition "So british". Les 11 scénographies entraîne le visiteur dans les quartiers emblématiques de la capitale britannique. De Carnaby Street à Notting Hill en passant par Camden. Libre à vous de vous faire photographier sur le célèbre passage clouté d'Abbey Road ou devant le 10 Downing Street.

La garde royale britannique vous attend à la foire de Clermont-Cournon. © Radio France - Claudie HAMON

Enfin les plus sportifs retrouvent pour la 4e année, leur grand trail de Clermont-Ferrand, le samedi 8 septembre. 1 500 amoureux de run devraient être au rendez-vous cette année.

Et grande nouveauté cette année, les 8 et 9 septembre, les propriétaires de VTT électrique peuvent s'affronter lors des E-bike days, un challenge inédit en Auvergne sur le site du Zénith. Par ailleurs, si vous avez envie de tester les vélos ou les trottinettes à assistance électrique, un parc d'essai privatisé est installé sur "la Grande place" de la foire. Plusieurs revendeurs de vélos vous y attendent pour répondre à toutes vos questions. La foire de Clermont-Cournon attend cette année 150 000 visiteurs.