Clermont-Ferrand : le tribunal de commerce demande des comptes au groupe Gibert-Joseph

Deux autres enseignes d'Aubergenville dans les Yvelines et de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire sont également mises en liquidation judiciaire. Une décision déjà actée pour les 13 salariés d'Aubergenville.

Liquidation judiciaire des magasins Gibert-Joseph de Clermont-Ferrand. Au tribunal de commerce. © Radio France - Claudie Hamon

Cette décision brutale de liquider les magasins Gibert-Joseph Clermontois a du mal à passer auprès du président du tribunal de Commerce. "C'est même l'incompréhension totale" explique Jean-Philippe Baré, représentant des salariés, "pourquoi la direction a fait ça pendant le confinement ? " Un effet d'aubaine reproché d'ailleurs aux différents directeurs du groupe venus de Paris.

"Pourquoi avant la crise sanitaire, le groupe recherchait un directeur pour Clermont-Ferrand si c'était pour fermer les magasins quelques semaines plus tard ?" argumente Rémy Frey, délégué CGT chez Gibert-Joseph, Paris. "Pourquoi, aucun recours en justice n'a été déposé si l'entreprise allait si mal ?" Poursuit Jean-Philippe Baré. Des incohérences qui n'ont pas échappé, non plus, au tribunal.

"On espère que ces contradictions plaident en notre faveur," souligne Jean-Philippe Baré qui ne se fait aucune illusion. "Si déjà on pouvait transformer cette liquidation en redressement judiciaire ce serait déjà bien."

La direction de Gibert-Joseph réfute l'effet d'aubaine. Pour elle, la fermeture des trois magasins est nécessaire pour sauvegarder les autres enseignes. Le groupe emploie 750 personnes dans toute la France.