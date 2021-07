Clermont-Ferrand : une future pension de famille pour les précaires isolés

Le projet Le Galoubet entre dans le plan gouvernemental "Logement d'abord" qui prévoit notamment la création de 10 000 nouvelles places en pension de famille d'ici 2022. Aujourd'hui, Habitat & Humanisme gère 58 pensions de famille en France.

Ces structures permettent à des personnes en grande difficulté d'être logées mais aussi de bénéficier d'un accompagnement social afin qu'elles renouent en douceur avec la société. Les bénéficiaires peuvent rester dans ces logements aussi longtemps qu'ils en ont besoin.

La future pension de famille Le Galoubet, rue Vaucanson à Clermont-Ferrand. - @F.R.architectes

La nouvelle pension de famille clermontoise est située rue Vaucanson à deux pas du stade Marcel Michelin et du tramway. Construite en bois et en béton, le bâtiment à faible consommation énergétique, est conçu sur six étages. Chaque résident disposera d'un studio et aura accès à une grande salle commune et une tisanerie. Ils auront également accès à un jardin et à une buanderie équipée.

Bernard Devert, fondateur d'Habitat & Humanisme. © Radio France - Claudie Hamon

A qui s'adresse ces logements ? "Parfois, ce sont des gens qui ont fait le 115" précise François Saint-André le président d'Habitat & Humanisme Auvergne. "Ensuite ça passe par le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation. Les personnes s'y sentent tellement bien dans ces pensions de famille, qu'elles y restent longtemps, car il n'y a pas de limite de séjour."

La pose de la première "planche" de la pension de famille Habitat & Humanisme rue Vaucanson à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

_"_Les résidents ne paient pas de loyer, mais une redevance qui correspond aux charges, en général couvertes par les aides sociales," poursuit François Saint-André. Aujourd'hui, Habitat & Humanisme gère 58 pensions de famille en France.

L'association Auvergne qui couvre le Puy-de-Dôme et l'Allier dispose actuellement de 207 logements. La moitié du parc immobilier d'Habitat & Humanisme provient de propriétaires solidaires. Un dispositif qui offre aux propriétaires de logement une tranquillité de gestion et une fiscalité avantageuse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La pension de famille située rue Vaucanson à Clermont-Ferrand devrait être livrée courant 2022. Le montant du projet immobilier s'élève à près de 3 millions d'euros. Pour finaliser les travaux, l'association recherche des mécènes car elle a encore besoin de 160 000 euros pour boucler son budget.

Habitat & Humanisme a d'autres projets en cours à Clermont-Ferrand, neuf logements à vocation sociale et un espace collectif, rue Paul Diomède et une résidence sociale de 10 logements dans un immeuble du XIXème réhabilité avenue Albert Elisabeth.