Clermont-Ferrand : 2 500 personnes, selon les syndicats, dans la manifestation pour les salaires et l'emploi

A six mois de l'élection présidentielle, les syndicats interpellent les pouvoirs publics, ce mardi, sur des questions essentielles : l'emploi, les salaires, la réforme du chômage, la retraite. A Clermont-Ferrand, le cortège, parti des Carmes, compte 2 500 manifestants selon les organisateurs.

Grèves, rassemblements partout en France : ce mardi 5 octobre marque la rentrée sociale. En Auvergne, manifestations à Montluçon, Vichy, Aurillac, et Clermont-Ferrand où le défilé est parti à 10 heures 30 de la place des Carmes pour rejoindre Jaude, via l'avenue d'Italie et l'avenue Carnot. Selon l'intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF, 2 500 personnes ont répondu à l'appel. La police avance le chiffre de 1400 manifestants.

La vie trop chère

Salariés du privé et agents du public défilent côte à côte. Ils demandent, entre autres, des augmentations de salaires. Et tous sont d'accord pour dire qu'il y a urgence. La flambée des prix de l'énergie met en difficulté beaucoup de ménages.

Selon une estimation provisoire de l'Insee, l'inflation est de +2,1% sur un an en septembre. Dans le même temps, les résultats des entreprises du CAC 40, au premier semestre, dépassent ceux de 2019 selon la CGT.

L'hôpital public en danger

Les hospitaliers, mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire, réclament également des postes supplémentaires pour "sauver notre système de santé".

Les agents hospitaliers dans la manifestation © Radio France - Jean-Pierre De Mongelas

Inquiétude autour de la réforme du chômage

Dans les rangs de la manifestation, des opposants à la réforme de l'assurance chômage, entrée en vigueur vendredi, et qui aboutit à réduire les indemnités des chômeurs "permittents", enchaînant contrats courts et périodes de chômage.

La réforme du chômage également contestée dans le défilé clermontois © Radio France - Jean-Pierre De Mongelas

Le retour des Gilets Jaunes ?

Quelques Gilets Jaunes sont de la partie. Le mouvement se réorganise dans le Puy-de-Dôme pour envisager le retour dans la rue. Des agents hospitaliers du Puy-de-Dôme, non vaccinés contre le Covid, et donc suspendus de leurs postes, expliquent avoir rallié le mouvement pour exprimer leur ras-le-bol.