Clermont-Ferrand : les personnels hospitaliers à l'agonie

Les grèves se multiplient dans les services du CHU de Clermont-Ferrand. La cardiologie, l'unité Rameau, le Service Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) ont exprimé leur colère ce mercredi devant la Direction Générale de l'hôpital où se tenait le conseil de surveillance en visioconférence.

L'hôpital va de plus en plus mal.

80 agents de différents services hospitaliers ont manifesté ce mercredi sous les fenêtres de la Direction Générale du CHU de Clermont-Ferrand. Sur les marches de la Direction, les agents ont pu échanger par mégaphone avec Romain Poignand, de la DRH, et Elisabeth Lac, Coordinatrice générale des soins.

Le malaise à l'hôpital grandit.

Pendant près d'une heure, les agents expriment leur malaise, leur découragement, leur tristesse. Cette jeune ASH ne se sent pas entendue par sa tutelle. "On vous parle de sentiment de sécurité physique et psychologique au travail, mais sans remise en question. Vos propositions, elles ne répondent pas parce qu'on n'est pas dans le même monde, finalement, je pense".



Le point commun de tous les services semble être le manque de personnel. C'est ce qui inquiète la cardiologie qui vient de se mettre en grève. Il ne s'agit pas ici de suppression de lits, mais de surcharge d'activité à moyens constants. Une jeune infirmière témoigne. "On a 28 lits au total, dont 12 lits de soins continuent avec 12 SCOP, les SCOP de surveillance de rythme cardiaque, des patients branchés en permanence avec un relais dans notre bureau infirmier pour avoir leur tracé. Là, il serait question de passer à 28. C'est très, très bien pour la cardiologie. C'est très bien pour les patients, mais on n'a pas de personnel pour s'occuper de ces gens là, ni réajustement quelconque de notre qualité de travail."



Le mouvement de grève est également dans le Service Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). "Ce qu'on demande, c'est juste du personnel, déjà de remplacer les arrêts parce qu'on a trois arrêts. On a une infirmière qui remplace. Pareil pour les aides soignantes sur les plannings, ça passe pas", s'inquiète Claire, une infirmière.



Des fermetures de lits sont toujours programmées au CHU de Clermont-Ferrand. L'unité de psychiatrie des personnes âgées Rameau doit fermer ses 21 lits le 24 décembre prochain. Une hérésie pour les infirmières du service et les cinq patients encore présents qui devront trouver une place ailleurs.

A la fin des échanges, la direction a précisé qu'elle recevrait tous les représentants des services qui le souhaiteraient.