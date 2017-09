Clermont-Ferrand : 4000 manifestants pour la première journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail

Salariés, retraités, étudiants et fonctionnaires ont décidé de marcher ensemble ce mardi 12 septembre contre les ordonnances réformant le Code du travail. Une première résistance sociale sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.

A l'appel de plusieurs syndicats, les manifestants sont partis ce mardi matin, vers 10h, de la place du 1er mai pour défiler jusqu'à la préfecture du Puy-de-Dôme. Les trois quarts du cortège étaient composés de sympathisants de la CGT. Derrière, les syndicats SUD, Solidaires, UNEF et FO fermaient la marche.

Au total, plus de 80 appels à la grève ont été enregistré sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme.

Les étudiants au rendez-vous de cette première mobilisation sociale de la rentrée © Radio France - Olivier Vidal

Les droits des salariés écorchés

Les syndicats dénoncent la réforme du Code du travail pilotée par le gouvernement car, selon eux, elle menace fortement les droits des salariés. C'était le fil rouge de cette première journée de mobilisation sociale. Mais d'autres réformes annoncées récemment par le gouvernement du premier ministre Edouard Philippe inquiètent également la population. Par exemple, la baisse des APL, les aides personnelles au logement, ou encore la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).

Près de 4000 personnes ont défilé ce matin à Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

Selon la CGT du Puy-de-Dôme, le secrétaire général Philippe Martinez sera à Clermont-Ferrand le mercredi 20 septembre prochain pour une réunion publique à la Maison du Peuple.

Opération escargot des forains

Depuis 9h ce matin, une centaine de camions de forains d'Auvergne bloque les autoroutes A75 et A71. Ils ont perturbé la circulation autoroutière à hauteur du Brézet et du péage de Gerzat. Ils poursuivent leur action toute la journée et sont cet après-midi vers le quartier de La Pardieu à Clermont. Ils souhaitent défendre l'avenir de leur profession.