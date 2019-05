Clermont-Ferrand : 50 chômeurs créent leur entreprise éphémère

Clermont-Ferrand, France

"L'entreprise éphémère" s'est installée pour sept semaines dans les locaux de la CCI Formation à La Pardieu à Clermont-Ferrand. Ce dispositif innovant permet à des demandeurs d'emploi de mettre leurs forces et leurs compétences en commun pour décrocher un poste. Les 54 "Associés" travaillent comme dans une vraie entreprise. Chacun a trouvé sa place dans les différents services, Ressources Humaines, communication, web, face à face et même call center. Pour Christine Beaupel, l'un des coachs de l'entreprise éphémère, la diversité des profils et des âges est un atout pour la réussite des demandeurs d'emploi. "L'autre point fort c'est l'absence de management, tout le monde est au même niveau et chaque service doit se coordonner dans la bienveillance."

Dispositif innovant et efficace

Clermont Ferrand est la 10e étape du tour de France de "l'Entreprise éphémère". Elle est installée jusqu'au 27 juin dans la capitale auvergnate. Tous les Associés ont le même statut et surtout le même but : retrouver un emploi. "L'entreprise éphémère", c'est surtout une aventure humaine. Tamara, Richard, Valérie, Catherine ont tous connu la galère du chômage. Cette expérience leur redonne de l'espoir. "Ça permet de ne pas chercher du travail tout seul", explique Tamara une associée du service communication "Ensemble, on a une force de groupe inouïe. Au niveau mental c'est quelque chose d'incroyable ! " A 50 ans, Valérie se sent moins seule aussi "on est tous solidaires des uns des autres, c'est comme ça qu'on est plus fort !"

Les associés ont baptisé leur entreprise éphémère "Volcan'Up" © Radio France - Claudie Hamon

Les associés ont baptisé leur entreprise éphémère "Volcan'Up". Chaque demandeur d'emploi a une fiche nominative et quand il trouve un travail, une cloche jaune (voir photo) retentit. Ce dispositif est innovant et efficace. En moyenne 40% des candidats trouvent un emploi dans les sept semaines. Et 60% dans les six mois.