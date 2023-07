Clermont-Ferrand : adieu la Muraille de Chine !

Le plus grand bras du groupe Eiffage

La "Muraille de Chine" n'est plus. Le grand bras grignoteur de Ludo a mis trois mois pour venir à bout de cet ensemble de 320 m de long et de huit étages. Le plus grand chantier d'Europe ? "C'est ce qu'on dit", précise Ludo, le conducteur du grand bras. "Je suis très fier d'y avoir participé."

ⓘ Publicité

Demcy compagnie. Ludo avec ses lunettes et sa barbe pose devant les derniers vestiges de la Muraille. © Radio France - Claudie Hamon

Ludo n'est pas un débutant, ça fait 20 ans qu'il déconstruit ; la sucrerie de Bourdon, c'est lui, le foyer Home Dôme, c'est lui, l'allée des Dômes aussi. "La démolition est une passion. "C'est très technique vous savez, on pense que c'est un travail de bourrin, mais pas du tout, il faut être très méthodique. En plus, il y a un sacré travail de préparation avec les équipes. On n'est pas tout seul sur le chantier."

10 000 tonnes de gravats réutilisées pour le futur parc.

Et pour les dernières heures de la Muraille, ils étaient encore cinq à six personnes à travailler sur le chantier, ouvriers, conducteur de travaux, chef de chantier. Un chantier qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Il faut maintenant faire place nette. Déblayer les gravats, les concasser sur les plateforme d'Eiffage. Sur les 40 000 tonnes de gravats générées par la Muraille de Chine, 10 000 tonnes seront réutilisées pour aménager les 3,5 hectares du futur parc urbain.