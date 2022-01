Clermont-Ferrand : après l'interdiction de la vente des fleurs, les commerces de CBD dans le flou

"On ne s'y attendait pas maintenant, c'est un manque de respect pour notre travail" : Guillaume Ibanez, gérant de la boutique "The Hemp concept" dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, ne digère pas la décision du gouvernement d'interdire la vente des produits CBD non-transformés. Parmi ces produits, on retrouve les fleurs, les feuilles et les infusions, qui représentent plus de 50% du chiffre d'affaires du vendeur clermontois. "Si je ne peux plus commercialiser ces substances, c'est soit on arrive à faire muter notre offre, soit on doit s'en aller", regrette Guillaume Ibanez.

Une pratique jamais autorisée

Le timing de l'annonce - le 31 décembre dernier - agace les professionnels du secteur : "lorsqu'on interdit un produit, on prévient la filière à l'avance pour qu'elle puisse s'organiser, là tout s'est fait du jour au lendemain", explique Lou Drieux, vendeuse au magasin "1001 herbes". Les boutiques avaient constitué un stock important qu'elles vont sûrement être contraintes de jeter, ce qui représente une perte énorme.

La boutique "1001 herbes" dans le centre de Clermont espère une décision favorable du Conseil d'État. © Radio France - Thomas Pinaroli

La vente de fleur de cannabis n'a jamais été autorisée en France

"C'est un simple rappel à la loi", tempère Nicolas Authier, le chef du service de pharmacologie au CHU de Clermont-Ferrand. "La vente de fleur de cannabis, quoi qu'elle contienne, n'a jamais été autorisée en France." Le CBD est moins nocif que le THC, mais le médecin souligne le danger réel de ces produits non-transformés. En particulier lorsqu'ils sont fumés, ils entraînent des effets cancérigènes et cardio-vasculaires.

Favoriser les autres produits

"La prise de CBD à visée thérapeutique se fait avec des substances transformées, sous forme d'huile par exemple", poursuit Nicolas Authier. La boutique de Guillaume Ibanez propose d'ailleurs une gamme de produits diversifiée : "on savait qu'avec les fleurs on était sur un terrain glissant, donc on a fait le choix de travailler aussi avec les crèmes, les huiles..."

Pour l'instant, les professionnels continuent de vendre les fleurs et les feuilles de CBD, pour écouler un maximum de stock. Ils attendent avec espoir la décision du Conseil d'État, qui doit étudier un référé déposé contre le décret d'interdiction. Si la disposition est bien confirmée, les près de 2 000 magasins en France devront se tourner vers d'autres parties du chanvre, comme les graines, pour survivre...