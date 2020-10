Clermont-Ferrand : Carbios la petite start-up qui monte va s'installer sur un site Michelin

Finalement, Carbios va rester à Clermont-Ferrand. La jeune entreprise innovante devait s'installer dans la vallée de la Chimie à Saint-Fons près de Lyon, un bâtiment a même été réhabilité. Mais entre-temps une opportunité s'est présentée sur son territoire et en quelques jours la décision est prise de s'installer sur un site Michelin, dans l'agglomération clermontoise.

Le cycle de recyclage de déchets plastiques opéré chez Carbios. © Radio France - Claudie Hamon

Michelin va même plus loin en proposant de renforcer sa prise de participation dans le capital de Carbios (2 millions d'euros en juin 2019 et 1,4 million d'euros en juillet 2020).

Sur ce futur site de Michelin, la jeune entreprise de 35 salariés va enfin pouvoir regrouper ses trois équipes éclatées géographiquement,un labo au biopôle de Saint-Beauzire, un démonstrateur pilote à la Varenne à Riom pour tester à grande échelle ses technologies et des bureaux à La Pardieu. "C'est plus facile pour gérer nos équipes", précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios. "Il y aura l'espace nécessaire pour notre démonstrateur industriel, pas trop de travaux de réhabilitation et en plus le site Michelin nous apporte toutes les commodités et du matériel scientifique. Nous sommes rassurés."

Le déménagement des équipes Carbios devrait s'échelonner entre septembre 2021 pour le démonstrateur industriel et janvier 2022 pour le labo et les bureaux. La start-up qui a eu récemment les honneurs du magazine scientifique britannique Nature a tout désormais pour devenir leader mondial de l'économie circulaire.