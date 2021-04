Clermont-Ferrand : les commerçants essentiels de la rue du Port solidaires de leurs voisins fermés

Les commerçants de la rue du Port à Clermont-Ferrand ne sont pas tous fermés, heureusement. Pour rester solidaires, les magasins considérés comme essentiels ont décidé de servir de point relais à leurs voisins restés fermés. Les clients commandent et viennent chercher leur colis à la boulangerie ou chez l'opticien. Il fallait y penser.

La Boulangerie Moderne offre un click & collect même le dimanche. © Radio France - Claudie Hamon

"Mes horaires d'ouverture sont larges, jusqu'au dimanche matin, ça peut intéresser un client qui travaille et qui ne peut pas se déplacer comme il veut. Il peut en même temps acheter son pain ! " explique Ophélie, de la Boulangerie Moderne. "Il fallait faire quelque chose pour aider nos voisins fermés. Ca crée des liens."

Le click & collect de la rue du Port. © Radio France - Claudie Hamon

Christophe Dumas, l'opticien approuve : " Ca permet de dynamiser un peu le quartier. _En plus je suis déjà Point Relais, donc j'ai la logistique pour réceptionner des colis._"

Les commerçants de la rue du Port savent aussi être créatifs ! © Radio France - Claudie Hamon

Françoise Pinel, des meubles Pinel et Cosson, présidente de l'association Espace Delille en est persuadée "c'est l'esprit de quartier et la solidarité entre les commerçants qui nous fait avancer. Dans cette rue, on a la chance d'être indépendants et libres. Ca nous permet d'être réactifs. Nous sommes passés d'un état où les boutiques fermaient les unes après les autres, à l'inverse où il n'y a pas assez de lieux pour satisfaire la demande. J'espère que cela va continuer. Il faut toujours y croire, toujours avancer, la preuve avec ce troisième confinement, on essaie de se bouger, de trouver des solutions."