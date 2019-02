Clermont-Ferrand : huit millions d'euros de la région pour soutenir les commerçants victimes des casseurs

Clermont-Ferrand, France

Selon la Chambre de commerce et d'industrie, la baisse du chiffre d'affaire des commerçants et artisans depuis le début du conflit s'élève à 450 millions d'euros dans le Puy-de-Dôme. Sans parler des actes de vandalisme, vitrines brisées, magasins saccagés. Samedi dernier, Clermont-Ferrand a payé un lourd tribu lors de l'acte XV des gilets jaunes. Une trentaine de commerçants a été plus ou moins touché.

Huit millions d'euros débloqués par la région

Avant toute chose, les commerçants concernés doivent porter plainte au commissariat car ces dégradations constituent des infractions pénales. Une fois le procès-verbal établi, les victimes doivent contacter leur assureur. La CCI du Puy-de-Dôme, la fédération Clermont-Commerce peuvent vous aider dans vos démarches.

En complément des remboursements de votre assureur, facture à l'appui, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut vous apporter une aide supplémentaire d’un montant de 50% des travaux, plafonnés à 10.000 €.

Les entreprises qui rencontrent des problèmes de trésorerie peuvent également solliciter la région. Six millions € seront accordés sous la forme d'un prêt à taux zéro aux commerçants et artisans ayant subi une baisse du chiffre d’affaire d’au moins 20% entre novembre et janvier.

Par ailleurs, les élus LR demandent à l'état d'annuler une partie des charges fiscales et sociales des commerçants impactés. Ils suggèrent également au maire de Clermont-Ferrand d'accorder une journée d'ouverture supplémentaire dans la foulée de la grande braderie en avril prochain.